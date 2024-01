Coup dur pour le PSG. Annoncé comme un joli renfort au milieu de terrain pour la deuxième partie de saison, Gabriel Moscardo doit finalement se faire opérer du pied gauche, ce qui va l’éloigner des terrains pendant au moins trois mois. Le Brésilien de 18 ans l’a annoncé lui-même sur ses réseaux sociaux, dimanche.

« Je voudrais annoncer à tout le monde ma décision que dans les prochains jours je vais subir une petite opération du pied gauche. Après des tests récents, il semble nécessaire d’avoir cette opération préventive qui devrait me tenir hors des pelouses pour les trois prochains mois. Cela me permettra de revenir plus fort et de poursuivre mon rêve et ma carrière », a-t-il écrit sur son compte Instagram.

Moscardo était arrivé vendredi à Paris pour passer des examens médicaux. Sa signature est donc retardée, mais s’il appartient toujours aux Corinthians, le milieu de terrain va se faire opérer à la clinique Aspetar de Doha, ce qui témoigne selon L’Equipe de la volonté du PSG de suivre son rétablissement de près afin de le récupérer probablement l’été prochain.

En attendant, le leader de Ligue 1 réfléchit à un plan B. Luis Enrique souhaite plus que jamais un renfort dans l’entrejeu, lui qui va en plus être privé de Lee Kang-In en janvier à cause de la Coupe d’Asie des Nations. Lundi, le club parisien n’a annoncé que la signature officielle du défenseur central Lucas Beraldo, 20 ans, jusqu’en 2028.