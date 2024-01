L’Autralien Rohan Dennis, double champion du monde du contre-la-montre en 2018 et 2019, a été arrêté à Adélaïde et inculpé « d’homicide involontaire par conduite imprudente et mise en danger de la vie d’autrui » après la mort de son épouse Melissa Hoskins, ont rapporté lundi les médias australiens.

Melissa Hoskins, 32 ans, ancienne coureuse cycliste australienne spécialisée dans le contre-la-montre sur route et la poursuite sur piste par équipes, est décédée à l’hôpital après avoir été heurtée par un véhicule et subi de « graves blessures » samedi soir, a indiqué la police qui précise que « le conducteur est connu de la femme », sans confirmer son nom.

Libéré sous caution

Selon les médias australiens, Melissa Hoskins aurait été percutée par un véhicule de type pick-up conduit par Rohan Dennis, 33 ans.

L’Australien qui avait annoncé sa retraite il y a un an et était encore sous contrat avec Jumbo-Visma jusqu’à la fin de l’année 2023, a été libéré sous caution et devrait comparaître en mars 2024.

Ex-champion

Outre son double titre mondial en contre-la-montre, Dennis a également été deux fois champion du monde par équipes dans cet exercice (2014 et 2015) et médaillé de bronze en individuel aux Jeux olympiques de Sydney en 2000. Il a aussi remporté une étape du Tour de France en 2015, ainsi que d’une étape sur le Giro et de deux lors de la Vuelta ces dernières années.

Spécialiste de la piste à ses débuts, il a également décroché deux titres de champion du monde de poursuite par équipes en 2010 et 2011, ainsi qu’une médaille d’argent dans cette spécialité aux JO de 2012.

Le choc

L’association internationale des femmes cyclistes professionnelles s’est déclarée « choquée » d’apprendre la mort de Melissa Hoskins. « Nous envoyons nos pensées à ceux qui l’aiment, à commencer par ses enfants, et qui ont eu la chance de rouler avec elle au cours d’une vie trop courte », a déclaré l’association CPA Women sur les réseaux sociaux.

Hoskins avait mis un terme à sa carrière en 2017 et avait épousé Rohan Dennis en 2018 avec qui elle a eu deux enfants. Elle avait fait partie de l’équipe australienne qui a remporté l’épreuve de poursuite par équipes lors des championnats du monde de cyclisme sur piste en France en 2015. Elle a également représenté l’Australie aux JO de 2012 et 2016.