C’est déjà la reprise pour le PSG. Mercredi soir, les Parisiens affrontent Toulouse pour le Trophée des champions 2023 en terrain très neutre (au Parc des Princes). Le premier match de l’année 2024, et au passage le premier de Kylian Mbappé en tant que joueur libre, puisque l’attaquant est désormais à moins de six mois de la fin de contrat et peut donc choisir dès maintenant son futur club. Une situation à laquelle Luis Enrique va devoir s’adapter, lui qui sera certainement interrogé régulièrement sur l’avenir de sa star.

Ça n’a pas manqué dès ce mardi, lors de la conférence de presse de veille de match. Et l’entraîneur espagnol a donné un avant-goût de ce que seront ses réponses à ce sujet : courtes et évasives. « Comment je vais le gérer ? Comme depuis toujours. Ce n’est pas un sujet pour moi, je ne suis pas la bonne personne pour répondre à cette question », a-t-il ainsi balayé.

Silence radio

Sauf que Luis Enrique est à peu près la seule personne à qui on pourra la poser. Dans son édition du 30 décembre, L’Equipe assurait que les deux parties – Mbappé et le PSG – se sont entendues sur un silence radio jusqu’à la fin de la saison, afin que le sujet ne pollue pas toute l’actualité du club.

La dernière déclaration du président Nasser Al-Khelaïfi à propos de son numéro 7 date ainsi de septembre, quelques semaines après sa réintégration dans l’effectif. « Tous les problèmes que nous avons eus restent dans la famille et Kylian fait partie de la famille, avait confié le patron du club. Je suis fier de ce qu’il fait et de ce que fait toute l’équipe. Nous avons le meilleur joueur du monde et pour moi il mérite le Ballon d’or. »

Selon L’Equipe, « le dialogue est désormais fluide » entre le président et Mbappé, le dirigeant se voulant optimiste quant à une prolongation. Même si depuis lundi, ce n’est officiellement plus lui le maître du jeu.