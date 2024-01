La bêtise frappe et cadre toujours dans le football. La dernière victime en date : l’attaquant français du Hellas Vérone Thomas Henry et sa famille. La raison ? Un penalty raté contre l’Inter Milan (2-1) en Serie A. Les conséquences de ce raté ? Des menaces de mort contre le joueur et sa famille. Il a répondu sur les réseaux sociaux à ses haters.

« A tous ceux qui pensent connaître le football mieux que personne et qui insultent ma famille en espérant sa mort, j’espère que vous pourrez un jour trouver la paix dans vos petites vies », a écrit Henry sur son compte Instagram.

View this post on Instagram A post shared by Thomas Henry (@thomas_henry_official)

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

L’attaquant français a permis à son équipe d’égaliser en marquant à la 79e min, puis, alors que l’Inter avait repris l’avantage dans le temps additionnel, il a vu son penalty percuter le montant droit de Yann Sommer, battu.

« Un jour tu gagnes, un jour tu perds, un jour tu marques, un jour tu rates, c’est la vie de joueur de football et je suis fier d’avoir marqué pour la deuxième fois de ma carrière à San Siro après une rupture des ligaments croisés et avoir commencé à jouer à 15 ans à l’échelon le plus bas du football français », a-t-il rappelé.