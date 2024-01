Il a façonné de ses mains deux des footballeurs les plus connus du monde. Sous ses crayons, Olive et Tom ont parcouru des kilomètres et des kilomètres de terrain arrondi, ballon au pied. Mais à 63 ans, le mangaka Yoichi Takahashi n’a plus l’endurance d’un Matuidi, pour filer la métaphore footballistique. Le créateur du manga Captain Tsubasa a annoncé dans le dernier numéro du magazine éponyme prendre sa retraite au mois d’avril.

« Je n’ai pas eu de maladie grave jusqu’à présent et je pense que je suis toujours en bonne santé », souligne-t-il, tout en admettant « une baisse de sa force physique » et des « changements de l’environnement d’écriture liés à la récente vague de numérisation » qui ne lui conviennent pas. « Cette décision n’a pas été facile à prendre et pourrait décevoir et attrister ceux qui aiment lire Captain Tsubasa, mais j’espère que vous comprendrez ma décision », s’excuse-t-il dans ce message, évoquant aussi la mort en 2022 de Shinji Mizushima, créateur du manga de baseball Dobaken, qui l’avait grandement inspiré dans sa carrière.

Olive va continuer sa carrière, sans son créateur

Yoichi Takahashi s’était pris de passion pour le football en 1978, à l’occasion de la Coupe du monde organisée en Argentine, avait-il dit au Monde en 2019. Il avait alors créé le personnage de Tsubasa Ozora, jeune prodige rêvant de soulever le trophée mondial avec le Japon, afin de populariser ce sport dans son pays. « En Europe, il est tout à fait naturel de soutenir son club local, mais nous n’avions pas cette culture au Japon », expliquait-il récemment. « Je n’avais pas de club local, alors j’ai voulu en créer un moi-même. »

Son Captain Tsubasa paraît pour la première fois en 1981 dans l’hebdomadaire japonais Weekly Shonen Jump, magazine qui a aussi vu éclore Dragon Ball, Naruto ou One Piece. Quarante-trois ans plus tard, une adaptation en dessin animé dans plus de cent pays et 90 millions de mangas vendus plus tard, Yoichi Takahashi range donc les crayons… Mais Olivier Hatton, le personnage principal en français, ne raccroche pas les crampons. Son créateur a en effet assuré que d’autres annonces sur un avenir de Captain Tsubasa sans lui étaient à venir.