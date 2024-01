Prendre un carton rouge à la 9e minute de jeu, ce n’est déjà pas fou. Mais alors prendre un carton rouge en forme de confetti dès la 9e minute de jeu, on le situe où sur l’échelle de la lose pour Joao Gomes ? Lors du troisième tour de FA Cup entre Brentford et Wolverhampton, vendredi, le joueur des Wolves a été expulsé en début de match après un tacle sur le talon d’Achille du Danois Christian Norgaard et l’homme en noir, Tony Harrington, a sorti un carton en forme de rond. Alors, simple facétie, oubli du vrai carton dans les vestiaires ? Pas vraiment.

Selon le site SportBible, qui a fouillé dans un forum pour arbitres, ce carton rouge de forme circulaire serait, en réalité, une aide pour les joueurs, comme les daltoniens, qui ne différencient pas vraiment les couleurs. Ainsi, ils « comprendraient » mieux la couleur du carton si le jaune et le rouge avaient deux formes géométriques différentes.

Autre possibilité, cette forme différente permettrait à l’arbitre aussi de mieux savoir quel carton prendre dans sa petite poche sans aucune hésitation. Le site rapporte qu’un tel carton avait déjà été utilisé par l’arbitre Dean Whitestone l’année dernière, toujours en FA Cup, lors du replay du quatrième tour entre Wrexham et Sheffield United.