Douze millions de dollars, c’est le montant des pertes enregistrées par le Wrexham AFC, le club de football gallois acquis par Ryan Reynolds et son acolyte Rob McElhenney en 2021. Dans le premier épisode de la seconde saison de Bienvenue à Wrexham, une docu-série consacrée à l’aventure entrepreneuriale des deux acteurs visible sur Disney+, on peut voir l’interprète de Deadpool prendre connaissance de la somme et encaisser le choc comme il peut.

« Je vais vomir », dit-il, consterné, au conseiller du club Shaun Harvey. Mais à entendre ce dernier, ces quelques millions de pertes sèches n’ont rien de catastrophiques. « La valeur provenant de l’attrait mondial que nous avons pu créer va compenser les coûts supplémentaires que nous avons créés », enchaîne Shaun Harvey dans la séquence. « Les gens peuvent voir la valeur de Welcome to Wrexham… C’est à ce moment-là que des revenus de parrainage supplémentaires peuvent être générés. »

Un génie du story-telling

Bien évidemment, on a du mal à imaginer que Ryan Reynolds, dont le succès dans les affaires n’est plus à prouver, s’étonne de perdre de l’argent avec le Wrexham AFC seulement deux ans après son rachat. On prêtera donc son choc apparent à ses indéniables talents de communicant, ainsi qu’à son jeu d’acteur.

Car avec le rachat de ce club en complète déshérence il y a encore quelques mois, Ryan Reynolds veut créer une marque, et pour asseoir cette marque, il a à cœur de mettre en scène l’histoire d’un miracle. Ce miracle, c’est celui du plus vieux club de foot du Pays de Galles et même le troisième plus vieux du monde, qui, partant des fins fonds de la dernière division du championnat britannique, va se hisser vers les sommets. Des sommets qui, bien évidemment exigent de lourds investissements.

Shaun Harvey a raison, puisque la recette est payante. Le Wrexham AFC est déjà remonté en English Football League qui, comprenant trois divisions, précède la Premier League dans laquelle le club n’a encore jamais concouru. En tout cas, le conte de fées a déjà attiré l’attention du roi Charles III et de la reine Camilla, les anciens prince et princesse de Galles, qui ont rendu visite à l’équipe en décembre dernier.