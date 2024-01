Revel-PSG : Paris colle neuf buts, les Revélois ont fait ce qu’ils ont pu… Revivez ce 32e de finale de Coupe de France avec nous

Actualiser

US REVEL - PSG : 0-9

22h36 : Ovation pour les Revélois, qui n'oublieront jamais cette soirée malgré la lourdeur du score. Les leaders de leur poule de R1 ont rendez-vous samedi prochain à Seysses, dans la banlieue toulousaine. Retour sur terre programmé, mais pas ce soir

22h34 : C'EST FINI !!! Pas d'arrêt de jeu, on s'arrête à 9-0 pour le PSG. Pierre-Fabre applaudit ses héros, malgré la défaite.

90e : L'extérieur du pied de Danilo pour Kolo Muani qui dribble Garcia et s'offre un doublé tardif après un match longtemps poussif. 9-0, on peut arrêter là, non ?

88e : Jonathan Vieu, qui aura fait son match à la récupération côté revélois, se permet de dribbler Ethan Mbappé dans sa propre surface. Pourquoi pas après tout, personne ne lui en fera le reproche

87e : Deux minutes après un énorme raté de Kolo Muani seul devant le but, Cher Ndour ne se manque pas et expédie une frappasse pleine lucarne. Et de huit...

83e : Pierre Ritter sort côté revélois en embrassant quelques coéquipiers au passage, Florian Serres le remplace Petite histoire au passage : le nouvel entrant est le seul supporteur du PSG côté revélois, comme il l’a révélé cette semaine à L’Opinion indépendante.

81e : Mbappé n'a pas renoncé à faire gonfler son capital but ce soir... Mais son tir est contré et sans danger pour Cyril Garcia

78e : Le 29e débordement de Mukiele ce soir ! Garcia se couche bien sur le centre

76e : Et le septième but parisien... Mukiele, très bon ce soir, déborde côté droit et Kolo Muani marque sans difficulté

74e : Encore Mbappé... et encore Garcia à la parade (comme on disait il y a 35 ans)

72e : Dans la foulée, Ramos le buteur est remplacé par le jeune Mayulu au PSG; à Revel, Ouhafsa et Zahil sortent, Vaysset et Rguig entrent

71e : ET RAMOS LE TRANSFORME EN FORCE !!!

70e : PENALTY POUR PARIS !!! Sur le contre, le gardien Garcia accroche Ramos...

69e : CORNER POUR REVEL !!! Le deuxième de la partie je crois. Qui ne donne rien...

67e : Garcia encore devant Mbappé !!! Le serial buteur parisien avait été servi par Kolo Muani, qui joue donc bien ce match... RKM avait été complètement invisible jusqu'à présent

66e : A Revel, sortie des milieux Calmettes et Palacios, entrées de Gregorio et Piovesan qui vont aussi participer à ce qui reste malgré tout une fête pour l'USR

63e : Peut-être la plus longue phase de possession de Revel ce soir. Il faut dire que Paris a ralenti la cadence

59e : Beraldo sort, Ethan Mbappé entre sous quelques sifflets. Une demi-heure pour jouer avec le grand frère, si Kyky décide de jouer tout le match Visiblement, c'est du poste pour poste, l'habituel milieu de 17 ans va jouer défenseur droit.

58e : Les Revélois ont baissé d'un ton, on n'entend plus que les quelques centaines de supporteurs parisiens

54e : Et justement, Mbappé est à deux doigts du quadruplé !!! Garcia s'y reprend à deux fois pour bloquer

Tiens j'avais loupé cette stat du glouton du Parc Si j'ai bien compté, il en est à 30 maintenant, série en cours et loin d'être terminée. 29 - En inscrivant son 29e but en Coupe de France avec le PSG, Kylian Mbappé est devenu le seul meilleur buteur de l'histoire du club dans la compétition dépassant François M'Pelé (28). Succession. #USRPSG pic.twitter.com/RmlCpTDusd — OptaJean (@OptaJean) January 7, 2024







52e : Après un dégagement en ciseau retourné de Jonathan Vieu, Jean Boyer sert de point d'appui et Pierre Ritter tente une frappe de desperado des 35 mètres. A côté

50e : Alors que des fans revélois reviennent tout juste de la buvette après la mi-temps. Bon ça va, ils n'ont raté qu'un but

47e : Le triplé pour Mbappé !!! Asensio, en pleine forme ce soir, lui a offert un caviar et Kyky s'est gavé !

21h47 : C'EST REPARTI !!! Revel va essayer de limiter la casse, et pourquoi pas, marquer...

21h46 : Petite discussion sympa entre Mbappé et Zahil dans le rond central. Les deux hommes se sont rencontrés en équipe de jeunes, quand le premier évoluait à Monaco, et le second à Rodez puis à Colomiers

21h46 : Absolument Nicotor !!!

21h43 : La saison dernière, le PSG avait déjà rencontré une équipe de R1 en Coupe de France. C'était en 16es de finale, contre Pays de Cassel et Paris avait gagné 7-0 dans ce match organisé à Lens. Avec un quintuplé de Kylian Mbappé. Pour le quintuplé on ne sait pas, mais pour le score, on ne devrait pas être loin

Et oui, il y a une fan zone ce soir dans la ville de Pierre-Paul Riquet et du Get 27 À Revel, un millier d'habitants sont réunis pour regarder le match historique contre le PSG sur l'écran géant de la salle Claude Nougaro ⚽ #USRPSG #Revel #CoupedeFrance pic.twitter.com/CVlNkG4nf7 — La Dépêche Sports (@Ladepechesports) January 7, 2024







21h30 : MI-TEMPS !!! Pierre-Fabre crie des « Revel, Revel » mais l'addition est déjà lourde

45e : Mbappé de la tête pour le 0-4 !!! Aussi rare que son raté de tout à l'heure... Et quelle action entre la louche de Soler et la remise façon coup du scorpion d'Asensio... Trois buts en sept minutes pour le PSG...

43e : Et de trois !!! Soler lance parfaitement Asensio qui résiste à Ouhafsa et bat Garcia du plat du pied gauche. Cela commence à faire lourd...

40e : Mais Kyks !!! Seul face au but, décalé sur la droite, Mbappé rate complètement sa frappe qui file à côté... Très, très rare

38e : LE DEUXIEME BUT DU PSG !!! Nguessan contre son camp... Le défenseur de Revel dévie dans son but un centre de la droite d'un Mukiele très actif, sous la menace de Ramos... Dur

37e : La frappe de Zahil déviée en corner par Navas !!! Pierre-Fabre exulte, même si ça ne donne rien au final

32e : Sur un ballon perdu par le défenseur central de Revel Mbuluba Ndoh, Ramos déborde et centre pour Mbappé qui frappe façon Pierre Popelin, le buteur du Castres Olympique. Mais là, ça ne vaut pas trois points, plutôt un chambrage du public

30e : La frappe dans un angle fermé de Mukielé lèche le poteau opposé de Garcia... Pfffff...

29e : Le raté de Gonçalo Ramos !!! Il a manqué une demi-pointure à l'attaquant portugais pour marquer, seul à 18 cm de la ligne de Revel, après un excellent service de Soler

25e : Mais faites une statue à Cyril Garcia !!! Cette fois, le gardien de l'USR s'interpose devant Mukiele !!! Tout ça pour dire que Revel souffre de plus en plus...

22e : Garcia encore !!! Le gardien de Revel sauve la patrie de Laurent Labit et Christophe Pelissier devant Mbappé !!!

21e : Belle séquence revéloise conclue par un tir de Zahil, le numéro 10 haut-garobnnais. Pas de quoi tourmenter le dos fragile de Navas

19e : Garcia sauve Revel devant Asensio !!! Le 0-2 chauffe...

18e : Le but a réveillé les supporteurs du PSG placés derrière le but revélois

16e : BUT POUR LE PSG !!! BUT DE MBAPPE BIEN SUR, tranquillou du pied gauche à ras de terre Danilo s'était enfoncé trop facilement dans l'axe avant de s'appuyer sur Soler, qui a servi Kyky plein axe... Pas du genre à aimer les contes de fées, le capitaine de l'équipe de France.

13e : L'arrêt de Garcia devant Asensio bien servi par Mukiele ! Et sur le contre, Boyer tente un lob de fou sur Navas, qui parvient à capter le ballon !!! Incroyable

10e : La panique dans la surface parisienne après ce coup franc tiré par le milieu offensif revélois Maxime Zahil ! C'est la folie à Pierre-Fabre !!! Faute d'un Revélois et Paris peut se dégager. Mais quand même...

9e : Boyer qui part tout seul mais non en fait car Danilo est là... L'avant-centre revélois envoie une sorte de drop bizarre sur la pelouse du Castres Olympique Keylor Navas aura au moins touché un ballon...

7e : La fraaappe de Mbappé, elle a touché l'extérieur du poteau... Mais toujours 0-0, c'est déjà un petit miracle.

6e : L'attaquant revélois Boyer s'est déjà fait secouer deux fois par la défense parisienne et a obtenu deux coups francs au milieu du terrain célébrés comme des penaltys par le public

5e : Le PSG semble avoir opté pour une défense à trois avec Ugarte et Beraldo qui entourent Danilo. Soler et Ndour sont à la récupération

3e : Frappe d'Asensio déviée par le gardien Garcia en corner ! Le premier d'une longue série...

2e : Sans surprise, le PSG monopolise le ballon d'entrée

20h44 : C'EST PARTI !!!

20h41 : Fumis et bombes agricoles dans le parcage des 300 à 500 supporteurs du PSG qui ont fait le déplacement

20h40 : Et voici les Revélois, tous amateurs, est-il nécessaire de le préciser, et qui s'entraînent deux fois par semaine Cy. Garcia (cap.) – Briol, Mbuluba Ndoh, Nguessan, Ouhafsa – Calmettes, Vieu, Palacios – Zahil, Boyer, Ritter.



20h38 : La compo parisienne, avec Kyky titulaire (et son frère Ethan sur le banc), Navas dans les buts et la première titularisation du défenseur brésilien Beraldo, fraîchement arrivé 🆗 La composition parisienne 🆚 US Revel



🆗 La composition parisienne 🆚 US Revel

🔜 #USRPSG pic.twitter.com/o7lB3dAXEv — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 7, 2024







20h36 : Ce match a suscité un énorme engouement à Revel et aux alentours de la cité haut-garonnaise de 10.000 habitants. Et le club a choisi de servir ses licenciés avant le grand public. Voici la justification du directeur sportif (et gardien remplaçant, et frère du gardien titulaire), extraite de « L'Equipe » Cédric Garcia, au sujet des mécontents qui n'ont pas eu de places pour US Revel vs PSG.



Cédric Garcia, au sujet des mécontents qui n'ont pas eu de places pour US Revel vs PSG.

La réflexion est excellente et les arguments sont imparables. pic.twitter.com/ARA1pzAFj7 — EspoirsduFootball (@EspoirsduFoot) January 7, 2024







Grosse, grosse ambiance ici, avec quelque 10.000 personnes en grande majorité acquises à la cause du club de Régional 1, la sixième division Regardez cette ambiance 1h30 avant la partie... Un accueil de folie pour le car des joueurs de Revel #USRPSG #CoupeDeFrance pic.twitter.com/Jhq35nRMEt — NicolasStival (@NicolasStival) January 7, 2024







20h30 : Bienvenue au stade Pierre-Fabre, enceinte habituelle du CO qui accueille ce soir cet improbable match des 32es de finale de Coupe de France entre l'US Revel et le PSG !