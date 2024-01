Une « petite » exclu balancée la veille de la rentrée à 23 heures. Et pas la moindre puisque Foot Mercato annonce que Kylian Mbappé a trouvé un accord ces derniers avec le Real Madrid pour rejoindre le club cet été. L’attaquant du PSG venait à peine de quitter la pelouse du stade de Castres, après avoir inscrit un triplé face à l’US Revel, lorsque nos confrères ont publié la bombazo de la rentrée, et cette fois elle ne fait guère de doute selon eux.

« Ca ne va pas traîner »

Après des années de rebondissements et un été 2023 encore très mouvementé, « Kyks » se serait enfin décidé à quitter le PSG pour rejoindre le club dont il rêve depuis gamin. Il s’était d’ailleurs exprimé sur son avenir juste après le trophée des champions remporté le 3 janvier dernier histoire de déminer le terrain : « Avec l’accord que j’ai passé avec le président cet été, peu importe ma décision, on a réussi à protéger l’ensemble des parties et préserver la sérénité du club pour les défis à venir, ce qui reste le plus important. Si je sais ce que je vais faire, ça ne va pas traîner. »

Mbappé n’aura donc « pas traîné » et trouvé un accord lors de ces derniers jours pour définitivement rejoindre le Real Madrid cet été, alors que le club veut se renouveler en attaque en frappant un grand coup sur le marché des transferts. Est-ce qu'on y croit, malgré le sérieux de nos confrères de Foot mercato ? Absolument pas, étant donné qu'en 2022, déjà, le clan de l'international français s'était mis d'accord en termes contractuels avec le club merengue avant la dénouement que l'on sait.