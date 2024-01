Coupe de France : Revivez la folle qualif' de Monaco à Lens... Ca passe aussi pour l'OL, l'OM et Rennes

Actualiser

16h50 : Bon hé bien voilà, il est l’heure pour nous de se quitter. On se retrouve ce soir pour le dernier match de ces 32es de finale avec un Revel-PSG pas piqué des hannetons. A tout à l’heure les amis !

16h49 : MAGASSA QUI MARQUE !!! Monaco se qualifie pour les 16es de finale au terme d'un match complètement dingue !

16h48 : L'ARRET DE MAJECKI DEVANT THOMASSON !!! Monaco a la balle de match

16h47 : Ca n'a pas marché, Ouattara le prend là aussi à contrepied, 5-5 !

16h47 : Samba vient mettre la pression sur le tireur.

16h46 : El Aynaoui ne tremble pas, 5-4 pour Lens !

16h46 : Les gardiens vont bientôt tirer à ce rythme, on en est aux huitièmes tireurs.

16h45 : Diop égalise, here we go again, 4-4

16h44 : L'ancien monégasque Aguilar qui prend Majecki à contrepied, 4-3 (oui, je passe en bleu histoire de varier les plaisirs et les couleurs).

16h44 : C'est touché par Samba mais ça termine au fond, 3-3. Bollaert ne tient plus !

16h43 : Au tour de Maripan.

16h43 : La patate plein centre de Frankowski, 3-2 pour Lens.

16h42 : Maintenant on en arrive aux gars qui ne voulaient pas tirer.

16h42 : Zakaria égalise, c'est bien tiré fort à ras du poteau, 2-2

16h41 : Danso qui marque malgré le (presque) arrêt de Majecki ! 2-1 pour les Sang et Or.

16h40 : MAIS NOOOOOOOOOON SAMBA SAMBA SAMBA LE DINGO !!! Encore un arrêt pour le gardien lensois !

16h39 : LA BARRE POUR MEDINA C'EST DE LA FOLIE !!! Toujours 1-1

16h38 : L'ARRET DE SAMBA DEVANT VANDERSON, QUELLE SEANCE LES ENFANTS !!!!

16h37 : MAIS NOOOOOON FULGINI AU-DESSUS !!!

16h37 : Ohhhhhhhh Fofana qui se craque totalement et écrase son tir, le cadeau pour Brice Samba !!! Lens revient à hauteur

16h36 : Le contre-pied de Sotoca, 1-1

16h35 : Ben Yedder le spécialiste, dans la lucarne, fort, sous la barre, imparable. 1-0 pour Monaco

16h34 : L'arrêt de Majecki sur le premier tir au but de Wesley Saïd !!!!

16h33 : Ce qui est bien pour l'adversaire à Lens, c'est qu'il n'est pas question de tirer devant le kop.

95e : C'est ter-mi-né ! On l'aura notre séance de tirs au but !

94e : Allez le dernier corner pour Lens, c'est maintenant ou jamais les gars !

90e : C'est terminé sur les autres terrains, qualifications de Lyon, Marseille, Le Havre et Rennes pour les 16es de finale.

90e : 4 minutes supplémentaires pour faire la différence pour les deux équipes.

87e : Et Samba qui en fait de même pour détourner ce tir tendu de Ben Yedder ! Quelle fin de match les enfants !!!

86e : Maripan qui donne sa vie pour sauver Monaco après un immense cafouillage dans la surface monégasque !

83e : Aaaaaaah la tête trop décroisée de Frankowski sur un centre -galete de Sotoca ! Il aurait fallu inverser les rôles, dommage pour les Lensois.

80e : Samba a bien failli nous faire une Donnarumma devant Ben Yedder mais il s'en sort de justesse en envoyant une saucisse en touche.

77e : Vous l'avez compris depuis un moment, on reste à Lens car c'est là que tout se joue. Les Sang et Or multiplient les occases, Medina vient encore d'envoyer une sauce de peu à côté, mais pour le moment Monaco ne rompt pas.

73e : La claquette de Majecki sur cette mine de Sishuba, Bollaert n'en peux plus, ça ne veut pas rentrer !

69e : Encore une grosse chaleur dans les 6 mètres monégasques, avec un super centre plongeant mais Wahi est à nouveau un peu court ! Ca va craquer, c'est obligé.

66e : Je vois mal comment Monaco va faire pour tenir jusqu'aux tirs au but vu comment ils se font bouffer.

61e : GOAL GOAL GOAAAAAAAAL !!!!! Après avoir été coupable sur les deux buts monégasques, Sotoca délivre Bollaert en égalisant d'un petit coup de patte de près à ras du poteau.

58e : AUBAMEYAAAAAAANG ! L'OM ouvre enfin le score à Metz face à Thionville. Ca aura mis le temps mais c'est fait pour la bande à Gattuso.

56e : Rennes double la mise au Roudourou ! Très joli ballon piqué de Kalimuendo qui s'offre un doublé cet aprem après un contre express des Rennais.

53e : Le troisième but pour l'OL, qui déroule désormais face aux pensionnaires de N3, Pontarlier. Lacazette plie définitivement l'affaire d'une belle tête (3-0).

50e : Les Lensois sont revenus avec les mêmes intentions qu'en fin de première période, Monaco souffre et squatte sa surface comme un punk à chien à l'entrée du Carrefour place Saint-Anne à Rennes.

49e : Maitland-Niles fait le break pour Lyon contre Pontarlier (2-0).

48e : TUTULULUTUTUTUTU BUT A OBERHOF ! Bon, ok, c'est du biathlon, mais belle victoire des Françaises lors du relais, ça fait plaisir !

46e : Allez, c'est reparti à Lens également. Aura-t-on droit à des prolong voire une séance de tirs au but ? Perso, je vote pour.

46e : Bon, ok but n'a été marqué nulle part, tout va bien.

45e : Ok alors je suis totalement en décalage, ça a repris sur les quatre terrains, sauf à Lens.

15h21 : Mi-temps sur tous les terrains, on se retrouve dans quelques minutes les amis.

45e : Franck Haise exclu ! Fin de première période assez folle à Bollaert avec l'exclusion de Haise, furieux contre l'arbitre pour un péno refusé aux Sang et Or.

45e : Rennes ouvre le score à Guingamp ! Kalimuendo donne l'avantage aux siens juste avant la pause.

44e : La patatas de Medina claquée au-dessus de la barre par le portier monégasque !

44e : Pendant ce temps-là, Kouzyaïev a redonné l'avantage au Havre face à Caen.

43e : MAOUASSA QUI RELANDE LES SANG ET OR !!!! Les Lensois sont récompensés de leurs efforts et voilà ce match totalement relancé. Et au meilleur des moments pour la bande à Franck Haise.

39e : Le buuuuuuuut de Cherki pour l'OL avant la pause !

35e : Les Lensois pressent pour revenir dans le match mais Wahi a manqué de mordant pour reprendre un bon centre au premier poteau, toujours 2-Z pour Monaco.

32e : Toujours pas de TUTULULUTUTUTUTU du côté de Pontarlier et de Thionville, ce qui veut dire que Lyonnais et Marseillais sont toujours tenus en échecs par ces deux équipes de N3.

28e : Et je fais mon mea culpa, sur France 3 ils montrent quand même les buts sur les autres terrains dans une petite fenêtre. J'aurais préféré qu'on se balade de stade en stade, mais c'est toujours ça de pris.

27e : Egalisation caennaise face au Havre, 1-1.

25e : Le deuxième but monégasque est signé Akliouche après une perte de balle de Sotoka et un contre éclair mené par Ben Yedder.

24e : Ah ben j'ai raté le deuxième but monégasque ! Ca va commencer à sentir le pin des Landes pour les Sang et Or.

23e : Rien de foufou au Roudourou, toujours 0-0 entre Guingamp et Rennes, on va aller faire un tour à Bollaert.

Je ne suis pas le seul à être dégoûté, ça me rassure. Y'a aucun petit multiplex Coupe de France là pour les gourmands ? — Fédé 🇫🇷 de la Lose (@FFLose) January 7, 2024



: Je ne suis pas le seul à être dégoûté, ça me rassure.



16e : But du Havre signé Jouou ! Sur un cadeau de la défense caennaise ?

14e : Allez, allons faire un petit tour au stade Léo-Lagrange de Besançon, le stade qui nous fait le plus penser à l'ambiance Coupe de France qu'on aime tant. La pelouse à l'air bien grasse, idéal pour voir les amateurs de l'OL créer la surprise face à Pontarlier.

10e : Pour ceux qui sont bloqués à table chez la belle-mère à écouter le tonton bourré raconter n'importe quoi, voici le but monégasque en image. PS : Courage les amis, après sa prochaine Suze il ira faire une sieste dans le canapé (le tonton, pas Ben Yedder). #CoupeDeFrance | 🏆 Quel début de match ! Sur la première occasion, Wissam Ben Yedder ouvre le score pour Monaco (0-1). #RCLASM



#CoupeDeFrance | 🏆 Quel début de match ! Sur la première occasion, Wissam Ben Yedder ouvre le score pour Monaco (0-1). #RCLASM

📺 Suivez le match en direct : https://t.co/d5J5KbHC95 pic.twitter.com/g8QLoKRW7K — francetvsport (@francetvsport) January 7, 2024



: Pour ceux qui sont bloqués à table chez la belle-mère à écouter le tonton bourré raconter n'importe quoi, voici le but monégasque en image. PS : Courage les amis, après sa prochaine Suze il ira faire une sieste dans le canapé (le tonton, pas Ben Yedder).



8e : A Metz, les supporters de Thionville ont eu un premier frisson avec un tir contré en corner. Derrière, la combinaison en retrait était ambitieuse mais la frappe qui a suivi s'envole en tribune.

6e : Je regrette qu'aucune chaîne n'ait trouvé judicieux de faire un vrai multiplex, en nous amenant sur tous les terrains à la fois. Là on est obligé de zapper et on ne sait pas quand des buts sont inscrits.

3e : Je me remate le but, c'est propre, une frappe de balle sèche du Monégasque à l'entrée de la surface, au ras du poteau de Samba qui n'a pas bougé d'un cil. Et on jouait la première minute de jeu.

2e : BUUUUUUUUT A LENS !!! Ca démarre hyper fort avec l'ouverture du score monégasque signée Wissam Ben Yedder !

2e : Tiens je vais aller faire un tour au Roudourou pour ce Celtico Guingamp-Rennes. Le stade est à guichets fermés, on verra si ça permet aux Guingampais de poursuivre leur belle histoire face à Rennes, leur souffre-douleur, en Coupe de France.

1e : C'est parti sur tous les terrains ! Et vive la magie de la Coupe ahah !

14h29 : 38.000 personnes à Bollaert en ce dimanche aprem, la base.

14h26 : Les trois autres affiches : Les trois autres affiches Pontarlier (N3) - Lyon Thionville (N3) - OM Le Havre (L1) - Caen (L2)

14h23 : On va rester à Bollaert pour suivre le choc entre Monaco et Lens et on ira un peu partout en fonction des scénarios. A noter aussi un joli derby Guingamp-Rennes au Roudourou que, en tant que Breton, je vais regarder avec grand intérêt.

14h21 : Salut la famille ! Bienvenue chez vous pour suivre ce multiplex de Coupe de France qui sent bon les pelouses grasses, les mains courantes et la buvette. On va passer une belle aprem tous ensemble, en se baladant au gré des envies sur tous les terrains.