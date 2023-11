Présenté lundi à la presse, Julien Stéphan, nommé entraîneur de Rennes en remplacement de Bruno Genesio, a assuré qu’il n’y aurait « pas de révolution » au club, même si le directeur sportif Florian Maurice pourrait lui aussi le quitter prochainement. « Je sors de dix mois d’inactivité et quand un entraîneur sort de dix mois d’inactivité, il est frais, il est dispo, il est déterminé, il est motivé et c’est tout ça qui m’anime aujourd’hui », a assuré Stéphan, 43 ans, libre depuis la fin de son expérience contrastée à Strasbourg, début 2023.

Le coach revient dans un club où il a passé neuf années, dont plus de deux ans à la tête de l’équipe première (entre 2018 et 2021), qu’il avait emmenée à un sacre en Coupe de France et une participation à la Ligue des champions. Il récupère un Stade Rennais mal engagé en championnat (13e de Ligue 1), avec un point d’avance seulement sur la place de barragiste, mais bien parti en revanche pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa.

« Dans un premier temps, (l’objectif sera) d’inverser la courbe des résultats, d’essayer de restaurer la confiance des uns et des autres, d’améliorer la situation et de regagner de la constance », a-t-il détaillé. S’il a admis avoir « déjà une petite idée de comment pourrait évoluer » son équipe, le coach, qui s’est engagé jusqu’à la fin de la saison, a clairement affirmé qu’il n’y avait « pas de révolution à attendre ».

C'est le retour de Julien Stéphan au Stade rennais. Le nouvel entraîneur du #SRFC est présenté à la presse au Roazhon Park. Le président Olivier Cloarec est présent. pic.twitter.com/W7Uj8nyZOT — Clément Gavard (@Clem_Gavv) November 20, 2023



Florian Maurice pourrait aussi quitter le club

Le président, Olivier Cloarec, est revenu sur les conditions du départ de Bruno Genesio, soulignant que « ce n’était pas la position du club à la base, clairement », mais un souhait du technicien. « Il y avait une forme d’usure, a expliqué le dirigeant. Il a eu l’honnêteté de dire qu’il fallait l’énergie suffisante (pour redresser la barre) et je pense que les batteries n’étaient pas suffisamment chargées. »

Le dirigeant a aussi commenté l’absence remarquée de Florian Maurice, le directeur sportif du club, très proche de Genesio. « Je ne vais pas parler en lieu et place de Florian. S’il n’est pas présent aujourd’hui à la conférence de presse, ça signifie peut-être qu’il se dirige plutôt vers un départ », a admis Olivier Cloarec.