Il n’a pas encore de statue ou de chant à sa gloire à Rennes. Mais Julien Stéphan tient bien évidemment une place à part dans le cœur des supporteurs du Stade Rennais. C’est sous ses ordres que le club breton a connu ses plus belles heures de gloire en ramenant notamment une Coupe de France dans la capitale bretonne en 2019 après 48 ans de disette. On se souviendra aussi de la fabuleuse épopée en Ligue Europa la même année et de la qualification en Ligue des champions l’année suivante.

La suite avait été moins glorieuse. Après une série de défaites, le coach breton avait annoncé sa démission surprise fin février. Cette annonce avait provoqué une avalanche de réactions chez les supporteurs. Huit mois plus tard, Julien Stéphan, désormais coach du Racing Club de Strasbourg, va faire son grand retour dimanche après-midi au Roazhon Park. Nul doute que les retrouvailles seront riches en émotions. A cette occasion, 20 Minutes donne la parole aux supporteurs rennais pour leur demander quels souvenirs ils gardent du sorcier Julien Stéphan et savoir quelle trace il va laisser dans l’histoire des Rouge et Noir ?

Vous pouvez témoigner en remplissant le formulaire ci-dessous. Vos témoignages serviront à la rédaction d’un article. Merci d’avance.