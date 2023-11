Le Stade Rennais attendait d’être fixé sur le lieu de sa prochaine rencontre de Ligue Europa contre le Maccabi Haïfa, programmée le 30 novembre (18h45). L’UEFA vient d’annoncer ce jeudi qu’en raison du conflit entre Israël et le Hamas, ce match sera délocalisé à Belgrade (Serbie) et se jouera à huis clos. La Serbie accueillera de la même manière les deux prochains matchs « à domicile » du Maccabi Tel Aviv, en Ligue Europa Conférence contre Louhansk (le 25 novembre) et La Gantoise (le 14 décembre), mais cette fois à Backa Topola, toujours sans public.

Ces délocalisations font suite à une décision du comité exécutif de l’UEFA de ne disputer « aucun match » des compétitions européennes en Israël « jusqu’à nouvel ordre en raison de la situation sécuritaire actuelle », a expliqué l’instance. Au basket, Belgrade accueille déjà les matchs d’Euroligue du Maccabi Tel Aviv en raison du conflit armé déclenché à la suite de l’attaque du Hamas, le 7 octobre en Israël.