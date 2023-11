L’après-OL s’annonce finalement bien rempli pour Jean-Michel Aulas. Déjà membre du comité exécutif de la Fédération française de football (FFF) et futur président de la Ligue professionnelle de football féminin qui verra le jour en 2024, l’ancien boss lyonnais va probablement avoir bientôt une autre fonction dans les instances. Lors du Comex ce jeudi, le président de la FFF Philippe Diallo l’a en effet proposé comme vice-président de la FFF, ce qui a été accepté à l’unanimité.

On saura donc lors de la prochaine assemblée fédérale, le 16 décembre, si JMA sera bien le bras droit de Philippe Diallo à la « 3F » comme cela en prend le chemin. « Proposer Jean-Michel Aulas à la fonction de vice-président me semblait logique et légitime, explique Philippe Diallo. Je suis heureux qu’il ait accepté cette proposition et l’ensemble du comité exécutif avec moi. Son expérience du football masculin et féminin, du haut niveau, et son expertise économique représentent un atout considérable pour notre Fédération. »

Un enthousiasme partagé par l’intéressé, qui a été président de l’OL pendant trente-cinq ans, jusqu’à un coup de tonnerre initié par John Textor début mai à Lyon : « Je suis très fier et heureux de la confiance accordée. Je mettrai toute mon énergie, toute mon expérience et toute ma passion du football au service de la FFF et des intérêts supérieurs du football français. Mon investissement sera total, à l’image de mon implication dans le plan de professionnalisation du football féminin. » A 74 ans, JMA ne compte donc certainement pas prendre du recul avec le monde du football.