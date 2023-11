Il a préféré avertir tout de suite. Jean-Michel Aulas ne parle pas « en tant qu’ancien président du club », mais seulement « à titre personnel ». Et c’est à ce titre qu’il estime que les non-sanctions prises à la suite du caillassage du bus de l’Olympique Lyonnais, en marge du match face à l’Olympique de Marseille au Vélodrome le 29 octobre, qui avait provoqué de sérieuses blessures pour Fabio Grosso, ne sont pas justes.

Présent à Clairefontaine pour célébrer les cinquante ans de la formation française, en compagnie de nombreuses personnalités, l’ancien président de l’Olympique Lyonnais, dans des propos rapportés par RMC Sports, n’imaginait pas « que le match puisse se dérouler à nouveau à Marseille [programmé le 6 décembre]. Il y a un appel, on verra ce qui se passera. »

Le (mauvais) exemple de Besiktas

Jean-Michel Aulas a également évoqué ses souvenirs de OM-OL, durant lesquels le bus des Rhodaniens avait déjà été pris pour cible par des fans phocéens : « Il y a déjà eu à Marseille un certain nombre d’incidents de ce type-là, qui ont été gérés parce que le délégué de la Ligue était dans le car, à côté du président ou de l’entraîneur de l’époque, et il avait pu en tirer un certain nombre de conséquences. Là, malheureusement le délégué n’avait pas pris place dans le car, mais il n’empêche que la Ligue, comme le club qui reçoit, ne peut pas s’exonérer. »

Celui qui est toujours membre du conseil d’administration de la Ligue a d’ailleurs pris l’exemple de son ancien club pour justifier son positionnement. « En Ligue des champions, l’Olympique Lyonnais a été sanctionné à l’époque du match contre les Turcs [Besiktas, en 2017]. La responsabilité existe. » Pour rappel, lors de cette rencontre face au Besiktas, en avril 2017, des incidents avaient eu lieu à l’extérieur, mais aussi à l’intérieur du stade. Plusieurs bagarres entre les supporteurs des deux clubs avaient éclaté.