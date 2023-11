La semaine passée, Fabio Grosso réclamait « des décisions importantes » au sujet du caillassage du car lyonnais, aux abords du stade Vélodrome avant l’Olympico du 29 octobre. Principale victime de ces graves incidents ayant entraîné le report de la rencontre à Marseille, avec 12 points de suture au-dessus de l’œil et 30 jours d’ITT, l’entraîneur de l’OL n’a pas été entendu par la commission de discipline de la LFP mercredi soir.

Saisie par le président de la LFP Vincent Labrune, celle-ci a en effet publié un communiqué peu avant minuit pour rendre sa décision très attendue, au vu de la gravité des faits. « La commission de discipline, après avoir pris connaissance des éléments du dossier et procédé à l’audition des deux clubs, constate que les incidents qui se sont produits sur la voie publique ne sont pas susceptibles d’engager la responsabilité du club organisateur. Par conséquent, la commission ne donnera pas de suite disciplinaire à ces incidents », indique-t-elle dans le communiqué.

En clair, aucune sanction n'est prise par la Ligue à l'encontre de l'Olympique de Marseille. Le verdict de la commission de discipline concernant le comportement des supporteurs lyonnais, auteurs de saluts nazis, de cris de singe et d'insultes racistes dans le parcage visiteur, ce soir-là à Marseille, sera de son côté rendu le 22 novembre. Reprogrammé le 6 décembre, l’Olympico entre l’OM et l’OL devrait au vu de la décision du soir se disputer au Vélodrome, et sans doute pas à huis clos.