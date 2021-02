L’attaquant international suédois d’origine bosnienne Zlatan Ibrahimovic a fait l'objet d'insultes à caractère raciste, jeudi à Belgrade, lors du match des 16e de finale aller de la Ligue Europa qui opposait son équipe du Milan AC à l’Etoile rouge.

Sur des images diffusées par la chaîne N1 ce vendredi montrant le joueur assis dans les tribunes du stade du club belgradois, on entend la voix d’un homme insultant à plusieurs reprises Ibrahimovic le qualifiant notamment de « Balija (nom péjoratif donné aux musulmans de Bosnie par les nationalistes serbes) puant ».

Jarring video of Zlatan Ibrahimovic, who is ethnically Bosnian, being harassed and having ethnic slurs spewed at him at the Red Star Belgrade game.



“Balija” is an ethnic slur for Bosniaks that’s been used for years by Serb nationalists especially as one of the biggest insults. pic.twitter.com/W5yB0Xuknn