C’est opération portes ouvertes pour Kylian Mbappé. Après des interviews données à Prime Vidéo et à France 2, pour l’émission « Envoyé Spécial », diffusée jeudi, Kylian Mbappé s’est également confié au magazine GQ, où il balaie un peu tous les sujets, sauf celui de son avenir, évidemment. L’attaquant du PSG, en fin de contrat en juin, évoque notamment son envie de disputer les Jeux olympiques cet été, à domicile.

« Pour tout sportif, les JO ont une place spéciale, et je souhaitais déjà aller à Tokyo [en 2021], car je veux tout gagner et inscrire mon nom dans l’histoire de l’équipe de France comme celui d’un joueur qui a compté. » Mais le Kid de Bondy sait très bien que le choix final ne lui appartient pas. Il faudrait ainsi que le PSG (ou son futur club, comme le Real Madrid) accepte de le libérer pour ce rendez-vous qui n’est pas inscrit dans le calendrier Fifa.

« Je suis arrivé à un stade de ma vie et de ma carrière où je ne veux plus forcer les choses, explique Kylian Mbappé. Si on me laisse les faire, j’irai avec grand plaisir mais si ce n’est pas possible, je comprendrai. » Au cas où Thierry Henry, le sélectionneur des Espoirs, le choisissait, Mbappé aurait un été chargé, en enchaînant Euro et JO. Même si le Parisien déplore un rythme de plus en plus effréné, cela ne le dérange pas de jouer beaucoup de matchs.

Le même modèle qu’en NBA ?

« Personnellement, je ne suis pas contre jouer autant, mais nous ne pourrons pas être bons à chaque fois et donner au public le spectacle attendu, prévient l’international français. Nous sommes en train de nous approcher du modèle de la NBA, avec des saisons à soixante-dix matchs. En NBA, les joueurs ne jouent pas tous les matchs et les franchises pratiquent le load management [laisser au repos, des stars de l’effectif qui ne sont pas blessées]. Mais, aujourd’hui, si je décidais de dire "je suis fatigué, je ne joue pas samedi", ça ne passerait pas. »

Kylian Mbappé développe sa pensée : « Le spectateur qui paie sa place, et qui va peut-être te voir une seule fois dans la saison, veut assister à une performance digne de ce nom et c’est normal. Pourtant, c’est un mode de gestion différent auquel le foot s’expose si le nombre de matchs augmente. Je ne veux pas faire le donneur de leçon, mais nous devons avoir une réflexion commune pour réussir à offrir le meilleur spectacle possible et que joueurs, spectateurs et instances s’y retrouvent. »