On ne connaît pas encore le déroulé de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris, mais on imagine bien voir les fleurons de la chanson française, comme Kendji Girac, Vianney ou Vitaa participer à cette petite sauterie qui fera rayonner notre pays a cross the universe, comme le disaient les Daft Punk, qui ne seront pas de la partie. En voyant ce spectacle détonnant, on imagine aussi Snoop Dogg se gausser sur une péniche parisienne.

Oui, car D.O. Double G sera bien en France cet été. Pas (seulement) pour faire du tourisme, mais surtout pour commenter les JO pour la chaîne américaine NBC, qui a annoncé la nouvelle début janvier. Concrètement, le rappeur discutera des Jeux en prime time avec l’animateur Mike Tirico, offrant « son point de vue unique sur ce qui se passe à Paris. Il visitera également les monuments, rendra visite aux athlètes, à leurs amis et à leur famille et, bien sûr, assistera à certaines compétitions. »

Snoop Dogg qui commente les Jeux ? La surprise a été totale, et on s’est bien demandé quel était l’intérêt pour NBC de faire intervenir une personnalité qui plane dans un autre monde, le sien, et qui risque de parler plus de Marie-Jeanne (aucun rapport avec une quelconque sportive) que du record olympique en escalade. « C’est un bon choix de la part de NBC, qui a une volonté d’innover dans le but de diversifier son contenu, nous explique un porte-parole de JTA, une agence spécialisée dans les relations publiques dans le domaine du sport. Ce choix s’aligne aussi avec les objectifs de Paris 2024 d’organiser des Jeux révolutionnaires et spectaculaires. »

« Il est très intelligent »

Spectaculaires, les interventions de Snoop risquent de l’être. Et les dirigeants de NBC assument cette position. « Nous ne savons pas ce qui va se passer chaque jour, mais nous savons qu’il ajoutera son point de vue unique à notre émission olympique », indiquait Molly Solomon, directrice exécutive de NBC dans un communiqué. Mais le risque de voir l’interprète de « Who I Am » partir dans des délires d’une autre dimension est moindre, tant le bonhomme est passionné par le sport.

« J’ai grandi en regardant les Jeux olympiques et je suis très enthousiaste à la perspective de pouvoir suivre tous ces incroyables athlètes à leur meilleur niveau à Paris, a déclaré Snoop Dogg dans un communiqué. La compétition sera fabuleuse, et bien sûr, j’amènerai la touche Snoop à tout ça. » La touche Snoop ? « Il a l’expérience du sport, il est extrêmement amusant, avec une certaine personnalité et il est très intelligent. Il est à la pointe dans le divertissement. Il fait tout. Et c’est ce qui le rend, pour moi, très impressionnant », nous confie Jim Fox, ancien joueur de NHL, qui commente les matchs des Los Angeles Kings et a partagé le micro avec le rappeur sur Fox Sports.

Une petite carrière de commentateur

Oui, car Snoop a déjà une petite expérience de commentateur, que ce soit sur des matchs de hockey sur glace, de basket, des combats de MMA ou de boxe et, plus surprenant, sur de l’équitation et du plongeon. Oui, vous avez bien lu. C’était lors des derniers JO, sur Peacock, en compagnie de l’acteur et humoriste Kevin Art. « Il a démontré sa capacité à apporter une perspective unique et divertissante aux événements, relève le porte-parole de JTA. Sa capacité à mêler humour, références à la pop culture et anecdotes personnelles peut résonner auprès d’un public plus jeune et plus diversifié. »

Les sorties de Snoop, notamment lors des matchs de hockey, ont été unanimement saluées par le public sur les réseaux sociaux, qui souhaitait, en majorité, le voir plus régulièrement aux commentaires. « Les gens derrière l’écran veulent du concret, des passionnés, des gens qui connaissent vraiment les sports avec aucune limite dans l’appréciation, dans le jugement du jeu, dans la façon de voir les choses », estime Christian Choupin, journaliste à France Télévisions qui a commenté les JO avec une autre star, Jean Rochefort.

« Réussir à inhiber sa place de star »

Outre les sports qu’il a déjà commentés, quelles seraient les disciplines où Snoop pourrait exceller ? « Le skateboard lui conviendrait parfaitement puisque c’est un sport créatif, imagine Jim Fox. Je pense que son expérience en musique et en création lui servirait. » Le rappeur a d’ailleurs commencé à bosser sur le sujet en discutant avec le skateur Jagger Eaton, avec qui il a échangé sur les JO et sa discipline, dans un clip promotionnel. Christian Choupin attend davantage Snoop sur les relations qu’il va pouvoir créer avec les athlètes :

La mission du consultant, et je suis persuadé qu’il a le feeling pour ça, c’est d’aller au contact des athlètes pour discuter avec eux. C’est un hyper communicant, et l’avantage d’un rappeur comme lui, c’est que les gens l’adorent et vont venir automatiquement le voir. Le risque c’est de ne pas jouer son propre rôle. Il faut réussir à inhiber sa place de star et s’en servir pour faire vivre ce qu’on voit. Il ne faut pas un mélange des genres. »

« Ce seront les Jeux olympiques les plus épiques de tous les temps, a promis Snoop Dogg dans un communiqué. Alors, restez à l’écoute et ne lâchez rien. Élevons, célébrons et rendons ces jeux inoubliables, enflammons la compétition, et que le meilleur brille comme l’or. Tu piges ? » On pige Snoop. Mais on en reparle quand il faudra évoquer la défaite de Team USA en finale face à la France de Victor Wembanyama.