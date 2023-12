Et si c’était là le vrai lancement des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 ? Le mercredi 27 décembre va s’ouvrir le Concorde Park sur la place du même nom dans le 8e arrondissement de Paris.

Au programme, des animations et des aires dédiés aux activités sportives urbaines en libre accès, pour les grands mais aussi, et surtout, pour les petits. « Nous installons des équipements et des animations encadrées par des fédérations sportives sur le site préservé du Village Rugby », explique Emmanuel Grégoire, premier adjoint d’Anne Hidalgo à 20 Minutes.

« On va enfin pouvoir parler de sport »

Car si on aborde les JO de Paris 2024 à travers ses chantiers, ses transports en commun ou l’accueil des touristes, il est temps pour les Parisiens de se les approprier explique l’élu : « C’est une manière de mettre Paris et les Parisiens en mode “Pré-JO”. »

« On va enfin pouvoir parler de sport et entrer dans la phase plus festive et événementielle en attendant la grande fête de l’été », ajoute-t-il. Et du sport, il va y en avoir. Le site va être divisé en quatre zones distinctes.

Quatre zones dédiées aux sports urbains sur l’ancien Village Rugby

Une première zone sera consacrée au Parkour, ce sport urbain qui consiste à se déplacer en franchissant toute sorte d’obstacles. Les adeptes ou curieux pourront s’y essayer en sautant de modules en modules.

La seconde zone sera dédiée au pump track, cette discipline cycliste qui se déroule sur un parcours fermé à bosse, où les sportifs se déplacent sans avoir à pédaler mais en se servant du relief et des mouvements du corps pour avancer.

Des efforts différents de ceux qui arpenteront la troisième piste, consacrée aux sports de glisse urbains (vélo, roller, trottinettes ou skateboard). Enfin pour ceux qui préfèrent le ballon, ils pourront s’essayer au basket 3x3 sur la quatrième zone.

Des animations encadrées par les fédérations

Plusieurs de ces sports sont un clin d’œil au futur site Concorde des JO, qui commencera à être monté au début du mois de mars et qui accueillera les épreuves de skateboard, de BMX freestyle, de breaking et de basket 3x3.

Comme indiqué précédemment, si la zone sera en libre accès, de nombreuses animations seront organisées et encadrées par des fédérations sportives. Emmanuel Grégoire cite pêle-mêle le comité parisien de basketball, le Paris université club (PUC), le comité départemental de golf, etc. Des animations autour des échecs auront également lieu sur place (en espérant que ce ne soit pas un mauvais présage pour les sportifs français…).

S’il sera le seul site de ce type avant le début des JO, d’autres du même acabit devraient voir le jour pendant toute la durée des épreuves dans la capitale.

Toutes ces activités seront à découvrir mercredi 27 décembre à partir de 11 heures sur la place de la Concorde. Le planning des animations est également disponible sur le site Paris.fr.