Le nom de Steeve Guénot, en or aux Jeux de Pékin en 2008, apposé à la salle, le portrait de tous les médaillés olympiques et mondiaux sur le mur face aux tapis… Il ne faut pas longtemps, en entrant dans la salle de lutte à l’Insep, pour savoir où vous mettez les pieds. Avant les JO de Paris, le pôle lutte français est ambitieux et espère plusieurs breloques, que ça soit avec Koumba Larroque, déjà qualifiée, et médaillée mondiale, Rakhim Magamadov (champion du monde U20) ou Ibrahim Ghanem, champion du monde de lutte gréco-romaine.

Ce dernier, qui devrait changer de catégorie de poids pour disputer les JO, nous a montré les fondamentaux de sa spécialité, où l’on ne peut toucher que le haut du corps, sous peine de pénalité, au contraire de la lutte libre, pratiquée par Larroque et Magamadov, où toutes les parties du corps peuvent être atteintes. Ibrahim Ghanem, d’origine égyptienne, nous a notamment enseigné la fameuse technique de la « souplesse » où on est tout simplement retourné comme une crêpe.

En même pas trente secondes de « combat », si on peut appeler ça ainsi, tant le duel était déséquilibré, on s’est rendu compte, dans la plus traditionnelle des tenues, de la violence de la lutte, un sport ultra physique, où un cardio monstre est nécessaire. Et il ne suffit pas d’avoir que des gros muscles, même si ça aide, pour mettre à mal son adversaire, il est également important d’avoir une lecture du combat parfaite. En attendant un prochain duel, il a fallu quatre jours pour que les courbatures passent. On ne reçoit pas un champion du monde sur le paletot tous les jours.