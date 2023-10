Petit frère des différents agrès et du concours général de gymnastique, le trampoline est une épreuve à part entière aux JO, présente depuis l’édition de Sydney en 2000. Elle comporte deux épreuves, l’une féminine et l’autre masculine. « Il ne faut pas se planter le jour J c’est sûr, parce qu’en trampoline, on n’a pas de rattrapage », souffle Léa Labrousse, l’une des meilleures tricolores, qui espère une qualification pour 2024. L’athlète a déjà participé aux Jeux de Tokyo en 2021, où elle a terminé 12e (sur 16 participantes).

La rédaction de 20 Minutes, qui s’est mis en tête de vous faire découvrir des sports olympiques en vidéo, a donc rejoint l’Insep pour une séance de découverte avec la championne. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que c’est sacrément physique de rebondir sur ce grand rectangle de toile ! Pas encore prête à tenter le double salto carpé, j’ai tout de même pu essayer quelques galipettes et j’ai bien noté de travailler mon gainage et mes abdos !

Pour Léa Labrousse, le défi est tout autre : d’abord décrocher l’un des quotas pour la France et pourquoi pas remporter une médaille à la maison. « J’essaie de ne pas trop y penser (à 2024), de me préparer au mieux, physiquement et surtout mentalement, car c’est ce qui m’a manqué à Tokyo. J’en avais trop sous le pied, j’avais trop d’envie et je n’ai pas pu faire ce que je voulais. Je dois donc trouver le bon équilibre ». Equilibre étant le mot juste pour apprécier à sa juste valeur cette discipline de haut vol.