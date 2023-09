C’est une spécialité française, presque une chasse gardée. Depuis la renaissance des Jeux olympiques en 1896, la France a engagé 655 athlètes en escrime, un record, et obtenu 123 médailles dont 44 en or, à la deuxième place derrière l’Italie. C’est la discipline qui a rapporté le plus de médailles à l’équipe de France, et en 2024, les attentes seront grandes. La rédaction de 20 Minutes, qui s’est mis en tête de vous faire découvrir des sports olympiques en vidéo, ne pouvait donc pas passer à côté de cette discipline.

À l’occasion d’un rassemblement de l’équipe de France à l’INSEP, notre journaliste a pu s’initier au sabre, l’une des trois disciplines de l’escrime, qui se distingue par l’importance de prendre la priorité avant de toucher son adversaire, que ça soit avec la pointe ou le plat de la lame. Le temps d’une séance, la vice-championne d’Europe de sabre Sara Balzer nous a enseigné le vocabulaire de son équipement (masque, veste), les règles de priorité et le bon placement des pieds.

À l’arrivée, après une dizaine de minutes à croiser le fer, le rythme cardiaque est bien monté et on transpire vite sous le masque, qui obscurcit la vue. « Il y a de l’adrénaline, c’est un sport de combat, c’est aussi ça que j’aime », confie Sara Balzer. Vice-championne olympique en équipes à Tokyo, l’actuelle numéro 1 mondial vise l’or, l’été prochain à Paris.