Selon toutes les prédictions, les Américains arriveront en tête avec pas loin de 115 médailles, devant la Chine un peu plus en retrait qu'à Rio (85), et la Russie, ou plutôt l'équipe d'athlètes russes réunis sous barrière neutre. La France dans tout ça ? On devrait se retrouver entre 35 et 45 médailles, un peu près comme d'habitude.

Tableau des médailles par pays

Côté français, on attend évidemment beaucoup des sports traditionnellement porteurs, comme le judo et l'escrime. Ca devrait moins rigoler qu'au Brésil pour la boxe et l'athlétisme, mais l'introduction de nouveaux sports peut aussi favoriser l'émergence de nouveaux talents tricolores, notamment en escalade ou en trampoline.

Tableau des médailles françaises