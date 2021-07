Décidément, les Américaines vont finir par ne plus pouvoir voir les Suédoises en peinture. Après avoir éliminé la Team USA en quarts de finale des Jeux olympiques de Rio en 2016, aux penaltys, la Suède a infligé une rouste (3-0) aux coéquipières de Megan Rapinoe, sur le banc en début de match, en ouverture du tournoi de football des Jeux de Tokyo. Une défaite, pas encore rédhibitoire dans l’optique d’une qualification en quarts de finale, mais qui fait quand même tâche.

FINAL | Not the start we wanted but plenty of tournament to play. We go again on Saturday.



🇺🇸 0-3 🇸🇪 | #Tokyo2020 pic.twitter.com/dkb50GKpc1