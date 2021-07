Quand le passé remonte, ce n’est pas toujours très beau. Le responsable de la cérémonie d’ouverture des JO de Tokyo, qui commencent vendredi, a été démis de ses fonctions à cause d’une blague sur l’Holocauste remontant à plus de vingt ans, ont annoncé ce jeudi les organisateurs.

« Nous avons appris que, lors d’une performance artistique passée », Kentaro Kobayashi « avait usé d’un langage moqueur au sujet d’un fait historique tragique », a déclaré à la presse la présidente de Tokyo-2021, Seiko Hashimoto, ajoutant que « le comité organisateur [avait] décidé de démettre M. Kobayashi de ses fonctions ».

Dans un sketch humoristique diffusé en vidéo en 1998, Kentaro Kobayashi et un autre comédien imitaient un célèbre duo d’animateurs d’une émission télévisée japonaise pour enfants. En faisant semblant d’imaginer une activité de bricolage, où il serait question de créer et d’installer de petites poupées en papier, Kentaro Kobayashi avait lancé à son partenaire : « Celles de la dernière fois où tu avais dit : "Jouons à l’Holocauste" », déclenchant des rires du public. Le duo avait ensuite plaisanté en imaginant la colère du producteur de l’émission à cause de cette référence à la Shoah.

