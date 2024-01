Les fans de NBA en salivent déjà. L’année prochaine, le match délocalisé à Paris devrait mettre en scène celui dont tout le monde parle en France et aux Etats-Unis, l’incontournable Wemby. Le « commissioner » de la NBA Adam Silver, présent dans la capitale française, ne l’a pas formellement confirmé, mais la voie semble toute tracée pour la venue de Victor Wembanyama, en qui Silver dit voir « une probable icône pour les vingt ans à venir ».

« Nous ne pouvons pas le confirmer mais nous travaillons à faire venir les San Antonio Spurs ici, a déclaré mercredi le patron de la NBA lors d’un point presse avec quelques journalistes. Victor nous en a parlé directement. Il aimerait vivre ce match. Nous adorerions l’amener ici avec San Antonio. » C’est comme si c’était fait, et même pour – grande nouvelle – deux rencontres cette fois-ci, a lâché Tony Parker dans les coursives de Bercy, jeudi. L’adversaire désigné serait Indiana.

"C'est une très bonne nouvelle d'avoir les Spurs l'année prochaine, en plus pour DEUX MATCHS" 🤩



Tony Parker révèle que Paris accueillera deux rencontres de NBA en 2025 😍#NBAParis





« Si ça arrive je me sentirais très très chanceux, ce serait vraiment spécial, a commenté de son côté l’intéressé après son premier triple-double lors de la victoire des Spurs à Détroit, mercredi. Ce serait sûrement l’un des matchs les plus intenses, les plus précieux de ma vie si ça se réalise ».

Si les négociations sur l’affiche sont donc bien avancées, celles sur la salle où ces matchs auront lieu n’en sont pas au même stade. Selon L’Equipe, les Américains aimeraient laisser Bercy pour s’installer à La Défense Arena de Nanterre, avec ses 30.000 places en configuration basket. Un cadre encore plus grand pour accueillir Wemby à deux reprises en quelques jours ? On ne trouvera pas grand monde pour dire que c’est une mauvaise idée.