La NBA a la réputation d’être injouable lorsqu’il s’agit de rendre hommage à ses légendes. Tony Parker en a régulièrement eu la preuve, que ce soit lors de la gigantesque cérémonie des Spurs pour le retrait de son maillot numéro 9 en 2019 ou pour son intronisation en août dernier au Hall of Fame, le panthéon du basket américain.

Un nouvel hommage consacré à notre « TP » avait lieu dimanche sur le parquet du Frost Bank Center de San Antonio. Tout se présentait parfaitement bien pour la « version Spurs » du Hall of Fame de l’ancien meneur des Bleus, hormis une énième raclée en cours subie par la bande à Victor Wembanyama contre les Pelicans (110-146 au final).

Il y a d’abord eu la diffusion sur écran géant de son fameux discours prononcé le 12 août à Springfield (Connecticut), siège du Hall of Fame, avant que le quadruple champion NBA avec San Antonio ne lâche des remerciements appuyés aux fans des Spurs au micro. « J’ai des frissons en regardant ces images, mais c’est encore plus spécial d’être là devant vous pour célébrer ce moment. Vous êtes de loin les meilleurs fans du monde. Merci pour votre soutien, vous m’avez tous adopté, et San Antonio est ma maison et le restera toujours. »

« Ne reviens pas, prends tes affaires, rentre chez toi »

On se dirigeait donc vers un nouveau sans-faute, entre émotion et nostalgie vu comment les joueurs de Gregg Popovich sont à la dérive cette saison (pire bilan de la conférence ouest avec 4 succès en 25 matchs). Mais au moment où Tony Parker rejoignait sa place, on a eu droit à une boulette légendaire. Comment mieux conclure un hommage au meilleur basketteur français de l’histoire qu'avec un petit son frenchie qui fait fureur ?

La @FFLose qui conseille les Spurs pour leur playlist en Français quand ils rendent hommage à Tony Parker 🫣 pic.twitter.com/wQ8baJ5Jsf — Benoit Dujardin (@benduj) December 17, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.





Et pas besoin de prendre cinq minutes pour faire checker les paroles concernées, la jolie dédicace est là quoi qu’il arrive, non ? Alors, pas vraiment, quand il s’agit de poser sur la giga sono de la salle le refrain du titre Ne reviens pas de Gradur. Pour rappel, on a ainsi eu droit à du « Ne reviens pas, prends tes affaires, rentre chez toi ». Pour le moins cocasse, quand on sait que c’est le même refrain qui accompagne les joueurs opposés à l’Asvel de « TP » en Euroligue, lorsque ceux-ci sont exclus pour cinq fautes dans la nouvelle LDLC Arena de Décines.