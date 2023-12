Trop, c’est trop. La NBA a décidé de suspendre « indéfiniment » Draymond Green au lendemain du dernier écart de conduite de l’ailier fort de Golden State : ce dernier s’est rendu coupable, mardi, d’avoir envoyé valser le pivot de Phoenix Jusuf Nurkic d’une baffe aussi lourde que lâche. Le geste lui avait valu d’être une nouvelle fois expulsé, un mois à peine après l’épisode Rudy Gobert.

« Cette décision prend en compte l’historique des actes antisportifs de Green », écrit la NBA dans son communiqué, précisant que le joueur « va devoir remplir certaines conditions données par la ligue avant de pouvoir rejouer ».

La justification surréaliste de Green

Green avait immédiatement présenté ses excuses au joueur des Suns après la rencontre. « Ce n’est pas mon style mais je m’excuse auprès de Jusuf. Je n’avais pas l’intention de le frapper. J’ai voulu faire un geste pour réclamer la faute car il me prenait à la hanche, donc j’ai lancé les bras et je l’ai touché (…) Je connais mes intentions et c’était juste de réclamer une faute ». Au vu des images, la version apparaît comme tout à fait bancale.

« Je ne sais pas ce qu’il a. Personnellement je pense que le frérot a besoin d’aide », a commenté Nurkic. « Je suis content qu’il n’ait pas essayé de m’étrangler. Ça n’a rien à voir avec du basket. On a vu ça souvent, je ne sais pas ce qu’il se passe dans sa vie, mais j’espère que ça va s’arranger. »