Comme le disait Forrest Gump : taper « Draymond Green » dans une barre de recherche, c’est comme une boîte de chocolats, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Après « Dr Dray frappe un coéquipier à l’entraînement » et « Green étrangle Rudy Gobert en pleine rencontre » – ce qui lui vaudra par ailleurs cinq matchs de suspension – le joueur des Warriors a ajouté une nouvelle perle à sa collection peu glorieuse. Mardi, il a été expulsé (pléonasme) après avoir lourdement giflé le pivot des Phoenix Suns Jusuf Nurkic, en se retournant au duel. On insiste sur le mot « lourdement » au vu des images. Le bras pèse au moins 36 tonnes.

Draymond has been ejected after flagrant foul on Nurkić pic.twitter.com/RmrLU5tdw8 — Bleacher Report (@BleacherReport) December 13, 2023





Les arbitres ont sifflé une faute flagrante de niveau 2, de quoi le sortir du match et l’exposer à une nouvelle sanction de la NBA mercredi. Les Warriors d’un Stephen Curry maladroit (24 points, 4 sur 15 de loin) ont fini par s’incliner (119-116) et restent 11es à l’ouest (10 victoires – 13 défaites).