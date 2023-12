Cela ne devrait pas lui poser trop de problèmes à la vue de ses revenus, mais LeBron James va sans doute devoir investir dans une nouvelle armoire à trophées. Pour la superstar de bientôt 39 ans (le 30 décembre), la Coupe NBA (avec la désignation de MVP) glanée samedi avec les Lakers s’ajoute en effet aux quatre titres de champion NBA (2012, 2013, 2016 et 2020), accompagnés de quatre récompenses de MVP de la saison régulière et aux deux médailles d’or olympique en 2008 et 2012.

Les Los Angeles Lakers ont remporté cette toute nouvelle compétition dominant en finale les Indiana Pacers (123-109), dans une T-Mobile Arena de Las Vegas totalement acquise à leur cause. Pour sa 21e saison NBA, LeBron James aura été essentiel à son équipe du début à la fin de ce tournoi, créé pour dynamiser la longue saison régulière.

The first ever In-Season Tournament Champions: Your Los Angeles Lakers pic.twitter.com/qst33lhZm2 — Los Angeles Lakers (@Lakers) December 10, 2023





Au cours d’une finale décevante, entre fautes et maladresses à répétition, le « King » a inscrit 24 points et réussi 11 rebonds. Le pivot Anthony Davis s’est montré impérial avec 41 points et 20 rebonds alors que le meneur et vedette des Pacers Tyrese Haliburton a été parfaitement muselé.

Un joli pécule pour les vainqueurs

En plus d’empocher chacun 500.000 dollars (environ 464.000 euros), les Lakers ont marqué les esprits dans un match couperet et terminé invaincus dans la compétition (7 victoires). De quoi envisager avec un peu plus de sérénité les futurs play-off, après avoir été battus en finale de la conférence Ouest au printemps par Denver.

« Il faut se rappeler que nous ne sommes qu’en décembre. On est contents de ce dont on est capables aujourd’hui, mais nous devons continuer à nous améliorer, et rester en bonne santé », a rappelé LeBron James, dont l’équipe a souffert de multiples blessures en début de saison.

Toutes les rencontres, sauf la finale de cette nouvelle Coupe NBA, ont compté pour la saison régulière. La finale à quatre a été organisée à Las Vegas, sur terrain neutre. Et le « King » a confirmé son envie d’y fonder une franchise NBA une fois sa carrière terminée. « Ils ont tout déjà : une franchise féminine, une équipe de baseball bientôt, de football américain, la Formule 1 était là la semaine de Thanksgiving. C’est une ville qui aime les grands évènements, la NBA serait un vrai plus », a-t-il assuré.