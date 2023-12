Un Français a brillé sur le parquet de Minnesota mercredi, et ce n’est pas Victor Wembanyama. De retour après avoir raté un match à cause d’une hanche douloureuse, le n° 1 de la dernière draft, maladroit au tir, n’a pas brillé (12 points, 10 rebonds) au sein d’une équipe de San Antonio battue pour la 15e fois d’affilée en NBA (102-94). Encore un revers, et le record de l’actuel dernier de la conférence Ouest sera égalé.

En face, Rudy Gobert s’est en revanche illustré chez le leader de la même conférence. Ovationné par son public, il a inscrit 16 points, signé 21 rebonds et deux contres. « On était derrière à la mi-temps mais on a continué à croire en nous, en notre défense, a indiqué le pivot des Timberwolves. Depuis le camp d’entraînement de l’été on a une énergie différente, un seul objectif, c’est beau de voir que le travail paie. »

Associés lors des Jeux olympiques ?

Gobert (31 ans, 2,16 m) pourrait être associé à son jeune compatriote (19 ans, 2,24 m) dans la raquette de l’équipe de France lors des Jeux olympiques de Paris 2024.

« Jouer avec Victor, c’est fun, a-t-il assuré C’est quelqu’un que j’aime, j’espère qu’il aura du succès, je serai toujours là pour lui, j’ai hâte de le voir évoluer. » Et les Spurs ont hâte de gagner, pour débloquer un bilan famélique de trois victoires pour 17 défaites cette saison.