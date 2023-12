Quand ça veut pas, ça veut pas. Les Spurs de Victor Wembanyama croyaient tenir le bon bout face aux Hawks d’Atlanta mais la défaite les attendait encore et toujours au tournant jeudi soir. San Antonio s’est incliné (137-135) et perd un 13e match consécutif. Un match dont Wemby sort avec une feuille de stats honorable (21 points, 12 rebonds, 2 passes et 4 contres), surtout quand on sait qu’il était incertain pour le match à cause d’une douleur à la hanche.

Pour ce qui est du match, les Spurs ont longtemps mené face aux Hawks et comptaient même 12 points d’avance peu avant la fin du troisième quart-temps. Mais Atlanta, grâce à un Trae Young de très haut vol (45 points, 14 passes), a repris la main en milieu de quatrième quart-temps pour ne plus lâcher la partie.

Les Texans ont de nouveau perdu trop de ballons (21 contre 10 pour Atlanta), offrant des paniers faciles à leurs adversaires, un de leurs points faibles. San Antonio est toujours dernier à l’Ouest et tentera de mettre fin à sa série noire face aux Pelicans, vendredi.