Quelque 35.000 spectateurs ont engagé une action judiciaire collective à l’encontre des organisateurs du GP de F1 de Las Vegas après le couac jeudi lors des premiers essais, fortement perturbés par un problème de plaque d’égout, a appris dimanche l’AFP auprès des organisateurs, confirmant une information de presse.

Les spectateurs avaient dû quitter les tribunes à la suite de l’interruption de la première séance d’essais libres jeudi soir (vendredi matin, à Paris), après moins de dix minutes de roulages. Les essais avaient ensuite pu reprendre mais avec un retard considérable, et sans public.

Cinq personnes ont été désignées comme plaignante dans cette action collective qui vise à obtenir plus de 15.000 dollars de dommages-intérêts, écrit le Las Vegas Review-Journal, un média de l’Etat du Nevada. « Nous défendrons les droits des fans qui ont parcouru de grandes distances et payé de petites fortunes pour assister à la course, mais qui ont été privés de cette expérience », a déclaré l’avocat Steve Dimopoulos, conseil de ces spectateurs, dans un communiqué relayé par le Las Vegas Review-Journal. Un porte-parole de la F1, contacté par l’AFP, a confirmé cette action collective, sans faire davantage de commentaires.

Deuxième séance avec 2h30 de retard et sans spectateurs

La première séance d’essais libres avait été interrompue après que l’Espagnol Carlos Sainz (Ferrari), lancé à pleine vitesse, eut heurté le couvercle d’une bouche d’égout, abîmant au passage lourdement sa voiture. D’abord neutralisée, la séance initialement programmée pour durer une heure avait été définitivement interrompue, et n’avait pas permis aux pilotes de faire plus de cinq tours.

Toutes les plaques d’égout présentes sur le circuit urbain avaient dû être vérifiées et sécurisées pour éviter tout nouvel incident, une décision des officiels qui avait donc retardé la suite de la journée. Les essais libres 2, deuxième et dernière séance initialement programmée à minuit heure locale (09h00 heure de Paris, 08h00 GMT), avaient commencé avec 2h30 de retard.

Bon d’achat

Entre-temps, les spectateurs avaient dû évacuer le circuit en raison du manque de personnels – notamment ceux liés à la sécurité et aux transports, au-delà d’une certaine heure. « Notre priorité est de faire en sorte que nos fans vivent une expérience divertissante dans un environnement sûr et sécurisé », a indiqué un porte-parole du GP.

Comme lot de consolation, les détenteurs d’un billet pour la seule journée de jeudi ont reçu un bon d’achat de 200 dollars à dépenser dans les boutiques officielles du Grand Prix, avait annoncé la F1 vendredi soir. Le triple champion du monde en titre Max Verstappen avait d’ailleurs déclaré aux médias néerlandais que s’il avait été l’un d’eux, il aurait « tout démoli ».

Les journées de vendredi et samedi se sont elles déroulées sans encombre et le Grand Prix s’est achevé par une 18e victoire de la saison pour Verstappen, assuré de remporter le titre depuis début octobre.