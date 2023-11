Si vous cherchez en Max Verstappen un VRP pour tresser des lauriers au Grand Prix de Las Vegas (Etats-Unis), vous faites fausse-route. Pire que ça, le Néerlandais risque même de tout faire pour que vous partiez loin, très loin, de la ville du péché. Depuis le début de la semaine, le triple champion du monde de F1 n’arrête pas de critiquer l’organisation du GP. Et il en a remis une couche, ce samedi, après les qualifications.

Max Verstappen n'apprécie toujours pas le Grand Prix de Las Vegas après les qualifications ! 😅



🎙️ "Monaco, c'est un peu comme la Ligue des Champions. Las Vegas c'est une ligue nationale."#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/zXDmbCoGgF — Off Track (@OffTrack_FR) November 18, 2023



« Une Formule 1 sur un circuit urbain ne délivre pas tout son potentiel, a commenté Max Verstappen, dans des propos rapportés par L’Equipe. La F1 mérite avant tout de vrais circuits. Quand vous allez à Spa, à Monza ou sur ce type de circuits, c’est une affaire d’émotion et de passion. » Et, en parlant d’émotion et de passion, le Néerlandais a dressé un portrait-robot du spectateur type à Las Vegas, venus sur le circuit, selon lui, pour tout, sauf par intérêt pour la F1.

« Ici, la plupart viennent pour faire la fête, boire un verre, danser sur le son d’un DJ et se mettre la tête à l’envers. Ils viennent pour voir leur artiste favori, boire quelques verres et passer des nuits folles. J’aime Las Vegas, mais pas pour y piloter une F1. » Cela ne devrait pas l’empêcher, dimanche, même en partant « seulement » de la deuxième position, de gagner un nouveau Grand Prix. Le 18e de la saison.