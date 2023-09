Vingt victoires en six ans, entre 2015, sa première année sur le circuit, et le 14 décembre 2021, jour de son premier titre de champion du Monde de Formule 1. Et vingt-six, depuis, en deux fois mois de temps. Ce sont les statistiques affolantes du pilote RedBull Max Verstappen, le double champion du monde, qui roule depuis plusieurs mois sur la concurrence. Encore plus cette année, au point de peut être battre ce week-end le record du nombre de victoire consécutive de Sebastian Vettel lors du Grand Prix de Monza. Un record de 2013 qu’il a déjà égalé dimanche dernier pour son Grand Prix national à Zandvoort, en glanant un neuvième succès compétitif cette année.

Une transformation née de ce fameux 14 décembre 2021, et de ce titre arraché à Lewis Hamilton dans le dernier tour du Grand Prix d’Abou Dhabi, depuis rentré dans la légende. « On a très vite compris, en voyant les réactions des médias et du monde entier que, finalement, il n’a pas obtenu ce titre dans les conditions qu’il aurait aimé. Après ce succès mitigé en 2021, il aurait pu dire " quelle bande de cons ", mais non. Il a voulu faire mieux », confie Jean-Louis Moncet, l’ancien commentateur de TF1 et de Canal+, pour qui il collabore encore aujourd’hui.

Une ultradomination et un risque de lassitude

Depuis, Max Verstappen fait, sans aucun doute, beaucoup mieux. Il a remporté le titre de 2022 haut la main, pour devenir double champion du monde. Et bientôt triple ? Avec une possible 10e victoire de suite ce week-end à Monza, il s’en rapprocherait encore un peu plus. Vu l’avion de chasse qu’il pilote cette saison, « une qualité que l’on retrouve chez tous les champions », rappelle Jean-Louis Moncet, « l’osmose entre ses ingénieurs et lui » et un coéquipier, Sergio Perez, en deçà cette année, Max Verstappen pourrait fixer la barre du nombre de victoires consécutives encore plus haut. Au point de lasser les fans de Formule 1 ?

Il y a toujours eu ce genre de débat en Formule 1, rappelle l’ancien commentateur. Beaucoup en avaient marre de la bataille Prost/Senna, et aujourd’hui on se demande si on reverra un jour ce genre de duel. Ce débat est revenu quand Michael Schumacher est devenu quintuple champion du Monde, puis quand Vettel a tout écrasé pendant quatre ans avec RedBull. Et ensuite quand Hamilton a dominé pendant une petite dizaine d’années pour devenir septuple champion du Monde. »

D’un pilote colérique à un champion blagueur

Mais pour chacun des exemples cités, les fans de Formule 1 pouvaient s’accrocher à un petit quelque chose : « Schumacher avait son côté bad boy qui permettait aux audiences de se tenir. Hamilton a fait entrer la discipline dans une autre aire avec son aura, il a permis à la F1 d’aller aux Etats-Unis, ça dépassait la Formule 1. Et Sebastian Vettel était probablement l’un des pilotes les plus secrets de l’histoire, très difficile à cerner », liste Jean-Louis Moncet.

Que peut offrir Verstappen pour éviter de mettre en péril la nouvelle sexitude de la F1 auprès des fans et du nouveau public qui a appris à l’aimer sur Netflix ? Le pilote colérique des débuts a laissé la place à un champion plus sympathique, comme le constate Sebastiaan Van Bodegraven, grand fan néerlandais du pilote, qu’il suit depuis ses débuts en karting. « Son objectif était clairement de devenir champion, maintenant qu’il l’a atteint, tout est bonus. Donc il ne ressent pas la pression et veut juste gagner tout ce qu’il peut gagner. Il est beaucoup plus relax depuis qu’il est champion, et on le voit plus drôle, à faire des blagues », confie celui qui a passé 24 heures en camping-car pour rejoindre Monza et, peut-être, assister au nouveau record de Verstappen.

Hamilton veut le voir face à l’adversité

« Il y en a certains qui sont pendus à leur télé pour voir ce qu’il va encore faire de formidable, et d’autres attendent de le voir tomber, poursuit Jean-Louis Moncet. Tous les fans de F1 aiment gueuler comme des ânes, mais ils continuent de regarder les Grand Prix. Combien de lettres de lecteurs on recevait à TF1 dans lesquelles ils disaient " il y en a marre ", tout en nous racontant tout le déroulé de la course ? Ça a toujours été comme ça. »

Lewis Hamilton, visiblement amer, n’a « pas été aussi impressionné que lorsque Michael Schumacher menait, lorsque Sebastian Vettel menait, avec Kimi Raïkkönen à ses côtés ou lorsque Fernando Alonso gagnait ». Il voudrait enfin voir un coéquipier capable de challenger son meilleur ennemi, comme il l’a été lui -même dans sa carrière et qui explique peut-être pourquoi il n’a pas ce record à son actif : « Jenson Button, Fernando Alonso, George Russell, Valtteri Bottas et Nico Rosberg. Tous ces gars ont été très forts et constants. Max n’a jamais couru contre quelqu’un comme ça », a rappelé le septuple champion du Monde en conférence de presse avant Monza.

Gare à la dégringolade

Mais même Sebastiaan, et sa fille In-grid (sur la grille de départ pour le jeu de mots), estiment qu’une telle domination « pourrait lasser, bien sûr ». « On veut le voir tout gagner. Mais plus de batailles sur pistes avec les autres pilotes seraient sympas à voir, tant que Max gagne à la fin. C’est vrai que les fans de Formule 1 qui n’aiment pas Max vont encore en baver quelques années », prédisent-ils.

Encore que, l’histoire récente de la discipline a montré que tous les cycles de domination pouvaient connaître une fin soudaine : Sebastian Vettel et RedBull avaient dégringolé après le record de victoires consécutives et le 4e titre Mondial de l’Allemand, au profit de Mercedes et de Lewis Hamilton pour la tyrannie qu’on connaît. Le même Lewis Hamilton qui a désormais toutes les peines du monde à remonter sur un podium.