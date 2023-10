Max Verstappen (Red Bull) a décroché un troisième titre consécutif de champion du monde de Formule 1 à seulement 26 ans lors du sprint du Grand Prix du Qatar, ce samedi sur le circuit de Lusail, après l’abandon de son coéquipier Sergio Pérez.

Le Néerlandais n’avait besoin que de trois points pour être titré, et le pilote mexicain était le seul adversaire qui pouvait encore retarder son sacre. Il a dû abandonner après avoir été percuté par le Français Esteban Ocon (Alpine).

« Bien de finir au Qatar »

Max Verstappen, dont l’équipe Red Bull a déjà remporté le titre constructeurs au Grand Prix du Japon le 24 septembre, compte pour le moment 13 victoires, dont une série record de dix consécutives, en 16 courses.

« C’est bien de venir au Qatar avec le titre constructeurs déjà en poche, disait le Néerlandais avant la course. Le circuit est très plaisant ici mais ça sera un week-end difficile en raison de la chaleur, qui pourrait rendre les courses intéressantes. Je peux gagner le championnat lors du sprint et c’est mon objectif. J’espère que ce sera un week-end dont je me souviendrai longtemps ! »