Respectivement 8e et 9e du Grand Prix de Miami, dimanche, Pierre Gasly et Esteban Ocon ont limité la casse. Insuffisant pour modifier le constat suivant : Alpine a raté son début de saison en F1. A égalité avec McLaren, l’écurie française occupe la 5e place du classement des constructeurs après cinq GP, avec 14 petits points, soit 64 de moins que Ferrari, locataire d’une quatrième place qu’Alpine avait obtenue au terme de la saison dernière.

Alors forcément, son PDG Laurent Rossi n’est pas content, et il l’a fait savoir dans un entretien publié sur le site officiel de la F1. « C’est une année difficile qui s’annonce, a lancé le dirigeant français. Mais la saison ne fait que commencer. Je ne veux pas abandonner, mais des choses ont besoin de changer. »

Szafnauer dans le viseur

Notamment « l'état d'esprit », selon Rossi. « Cela commence par reconnaître vos erreurs, pour ne pas les répéter et apprendre de ces erreurs, a-t-il poursuivi. Cette année, il y a beaucoup d'excuses, ce qui conduit à de mauvaises performances et à un manque d'excellence opérationnelle. » Le dirigeant n'épargne pas Otmar Szafnauer, le directeur d'Alpine en F1. « Il est responsable de la performance de l'équipe, c'est son travail. On ne peut pas se cacher. »









« La confiance est quelque chose qui augmente avec les bons résultats et s’érode avec les mauvais », a ajouté Rossi, plus clément envers ses compatriotes Ocon et Gasly : « Ils font leur part du boulot, nous leur devons ainsi qu’à Alpine un niveau de performance supérieur. » Pas de panique toutefois, Alpine ne va pas se retirer de la F1. « Il y a zéro risque, a répété Rossi. Notre engagement est extrêmement fort. »