Un autographe d’Alain Prost estimé à 2,5 millions d’euros

Pour tous les amateurs de sports mécaniques, Alain Prost est une légende. Quatre titres de Champion du Monde de F1, et un talent qui lui a valu d’être surnommé « Le Professeur ». Pour un fan de F1, on peut donc imaginer que l’autographe d’une telle icône ait une très grande valeur. Mais de là à débourser 2,5 à 3 millions d’euros, quand-même ! Bien sûr, ce n’est pas l’autographe en soi que la maison d’enchères RM Sotheby’s a estimé pour une telle somme. C’est le support sur lequel figure l’autographe.





Une Ferrari F40 ex-Alain Prost aux enchères - RM Sotheby's





Prost à la Scuderia

Alain Prost est déjà triple Champion du Monde lorsqu’il rejoint la Scuderia Ferrari en 1990. Comme de coutume, le pilote se voit offrir une voiture de fonction par la marque, et quoi de mieux pour un tel pilote que la toute dernière voiture conçue du vivant d’Enzo Ferrari, accessoirement la voiture la plus rapide que le monde ait alors connu : la Ferrari F40. Prost reçoit sa F40 au tout début de l’année 1990, mais il ne profitera pas très longtemps de ce cadeau. Il la met en vente quelques mois plus tard. Juste avant, il appose sa signature sur le toit de la F40, et cet autographe est ensuite protégé par une épaisse couche de vernis.





Bien qu’altérée par le temps, la signature est toujours visible aujourd’hui. Et que vaut-elle vraiment ? A la même vente, il y aura une autre Ferrari F40. Même âge à quelques mois près, mêmes spécifications, mais quelques kilomètres en plus au compteur (17.250 km, contre 4.600 km pour la F40 ex-Prost). Elle est estimée entre 2,1 et 2,8 millions d’euros. On peut donc se dire que la signature de notre champion national a sa part dans cette différence.