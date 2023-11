La réputation de Draymond Green ne va pas s’arranger. L’ailier-fort des Golden State Warriors s’est fait une spécialité d’être détesté un peu partout où il passe, et son geste de catch sur Rudy Gobert, mardi soir, lors de l’affrontement entre Golden State et Minnesota, devrait ajouter une petite ligne à son CV de « bad boy ». L’Américain de 33 ans s’est jeté dans une échauffourée en étranglant avec son bras, par-derrière et pendant plusieurs secondes le Français Rudy Gobert, des images particulièrement violentes.

😳 L’image de la nuit : l’étranglement de Draymond Green sur Rudy Gobert !



Au départ, un accrochage entre Klay Thompson et Jaden McDaniels. Leurs coéquipiers s’en mêlent, Gobert vient séparer… mais Green le saisit au cou !



Après moins de deux minutes de jeu, alors qu’aucun panier n’avait été marqué, l’incident avait démarré entre Jaden McDaniels (Minnesota) et Klay Thompson (Golden State), Gobert intervenant pour les séparer, avant l’arrivée de Green. Green a été exclu tout comme Thompson, le maillot déchiré, et McDaniels.

« Klay Thompson n’aurait pas dû être exclu, c’est ridicule, il est tiré par le maillot, il tire lui-même en réponse, a estimé en conférence de presse le coach des Warriors Steve Kerr, présent au plus près de la bagarre. Concernant Draymond, si on observe bien les images, Rudy avait ses mains au niveau du cou de Klay, ce qui explique la réaction de Draymond. »

Green risque une lourde sanction

Une analyse peu en accord avec les ralentis, largement relayés sur les réseaux sociaux. Draymond Green pourrait être lourdement suspendu pour son geste, lui l’habitué des suspensions et des fautes techniques. « Chaque fois que Curry ne joue pas [il était blessé au genou], il [Green] ne veut pas jouer sans son gars, alors il fait tout ce qu'il peut pour se faire expulser, a commenté Gobert après le match. Il a eu un comportement de clown. Ce n'était pas un étranglement assez bon pour m'endormir. »

En avril, Green avait été suspendu un match pour avoir marché sur un adversaire lors des play-off contre Sacramento. En octobre 2022, il avait frappé un coéquipier (Jordan Poole, depuis parti à Washington) lors d’une séance d’entraînement. En 2016, il avait été sanctionné pour un mauvais geste sur LeBron James lors de la finale NBA.

Sans deux joueurs exclus, et sans leur star Stephen Curry, les Warriors ont tout de même tenu tête aux Timberwolves, équipe en forme du moment. Mais Karl-Anthony Towns (33 points, 11 rebonds) et Anthony Edwards (20 points) ont fait la différence en fin de rencontre (104-101). Rudy Gobert a lui disputé 35 minutes pour 9 points et 13 rebonds. De quoi placer les Wolves à la deuxième place de la conférence Ouest (8 victoires pour 2 défaites).