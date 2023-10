LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant… Plusieurs superstars américaines de la NBA se sont déclarées candidates lundi pour une sélection aux Jeux olympiques de Paris en 2024, faisant naître le rêve d’une nouvelle « dream team ». Fédérées par le « King » LeBron James, les superstars du basket pourraient s’empiler dans l’équipe américaine, à la conquête d’un cinquième titre olympique consécutif l’an prochain.

De quoi faire naître les comparaisons avec la « dream team » originelle, des Jeux olympiques de Barcelone en 1992, menée par Michael Jordan et Magic Johnson. « J’ai discuté de cette opportunité autour de moi et si tout se passe comme prévu je veux en être, c’est la seule chose que je n’ai jamais faite », a assuré le meneur des Golden State Warriors Stephen Curry (35 ans), quadruple champion NBA.

Une « Team USA » gonflée à bloc après l’échec au Mondial

Les déclarations d’intention en direction de « Team USA » se sont succédées lundi, alors que la plupart des équipes NBA tenaient leur journée média en même temps à travers le pays. « Je vois aussi l’opportunité pour Team USA de réaffirmer sa domination internationale », a ajouté Curry. Les Etats-Unis restent en effet sur une campagne ratée lors de la Coupe du monde disputée en Asie (Japon, Philippines, Indonésie) entre août et septembre, et achevée à une triste 4e place, sans ses stars.

Sur la fin de sa carrière, LeBron James a réaffirmé lundi à 38 ans son intérêt pour la compétition, et tenu à rassurer sur sa future condition physique après une longue saison NBA. « Vu la qualité des joueurs que nous pourrions avoir, je ne pense pas que ce serait une débauche physique trop importante », a-t-il indiqué, après avoir laissé planer le doute sur la suite de sa carrière au printemps.

« Je souhaite être a Paris en 2024 pour les Jeux Olympique, il faut voir comment se passera la fin de saison et mon état a ce moment là, il y'a beaucoup de talent donc je n'aurai pas grand chose a faire »



- LeBron James, Media Day -



- LeBron James, Media Day -

👑🐐🇨🇵 pic.twitter.com/HkHU8SY0Jm — LeBron James Fan 🇨🇵 (@LBJxGoat) October 2, 2023



« Je n’aurais pas à en faire trop. Un peu de rebonds, de passes, de défense, aller contrer quelques shoots, vous voyez… ». « On a été en communication », a simplement répondu LeBron James, interrogé par ESPN sur son rôle dans le « recrutement » de joueurs pour Paris 2024. Le quadruple champion NBA avait déjà mené Team USA à l’or olympique en 2008 et en 2012, deux éditions des Jeux où son équipe avait été comparée à une « dream team », avec dans ses rangs Kobe Bryant ou encore Carmelo Anthony.

« Je vais jouer aux Jeux olympiques l’année prochaine », a lancé Kevin Durant, déjà présent en 2012 puis en 2016 et 2021. L’ailier des Phoenix Suns pourrait viser un quatrième titre, un record pour un basketteur américain chez les hommes. Kawhi Leonard, Devin Booker, Jaylen Brown, Donovan Mitchell ou encore Anthony Davis se sont aussi manifestés lundi, de quoi dessiner une sélection effrayante, titulaires et remplaçants confondus.

Embiid, oui, mais avec qui ?

« Je sais que 'Bron' (LeBron James) est actif pour créer une équipe d’enfer, mais on verra d’abord comment je me sens physiquement », a nuancé pour sa part Paul George. Au poste de pivot, le mystère demeure quant aux intentions de Joel Embiid, le MVP de la dernière saison régulière. La vedette des Philadelphia Sixers aux trois passeports (Cameroun, France, Etats-Unis) a répété lundi sa volonté de disputer les JO, et promis de choisir entre ses trois pays « dans les prochains jours », mettant fin à un long suspense.

Embiid pourrait ainsi renforcer la France, défaite par les Etats-Unis en finale à Tokyo en 2021, et particulièrement attendue à domicile l’an prochain, après une Coupe du monde calamiteuse (élimination au premier tour). « Je serai présent aux JO, et il n’y a pas d’autre but que l’or », a déjà déclaré de son côté le nouveau prodige tricolore Victor Wembanyama, qui commencera à affronter les stars NBA dès la fin du mois avec les San Antonio Spurs.