Les spéculations autour de l’avenir international de Joel Embiid ne sont pas près de s’arrêter. Le pivot star des Sixers ne peut en effet pas faire partie des plans à court terme de Vincent Collet. « Il s’est confié à Boris [Diaw, le manager de l’équipe de France] il y a très peu de temps et il est toujours hésitant dans sa réflexion », a expliqué le sélectionneur des Bleus ce samedi, lors d’une visioconférence de presse à l’occasion du tirage au sort du Mondial 2023. La compétition, qui se déroulera du 25 août au 10 septembre en Indonésie, au Japon et aux Philippines, a vu la France hériter au premier tour du Canada, de la Lettonie et du Liban à Jakarta (Indonésie).

Le très probable MVP de la saison régulière de NBA, camerounais mais naturalisé français l’été dernier, puis américain quelques semaines plus tard, « n’a toujours pas pris de décision » sur sa présence en équipe de France. « Il ne jouera probablement pas cet été, poursuit Vincent Collet. Il va se marier et ça tombe vraiment dans la mauvaise période puisque c’est pendant la préparation. Ça rend vraiment difficile sa présence. Mais ça ne remet pas en cause le fait qu’il puisse jouer avec nous l’an prochain [aux JO à Paris]. »





Rudy Gobert « indécis » pour le Mondial cet été

Ensuite interrogé sur la présence de Rudy Gobert, habitué des tournois sous le maillot bleu, mais qui s’est dit « indécis » cette semaine concernant sa participation à la Coupe du monde, le coach des vice-champions olympiques l’a invité à « se poser un peu, réfléchir », après son élimination au premier tour des play-offs avec les Timberwolves. « Mais qu’il ne dise pas que c’est pour mieux préparer la saison prochaine, a balayé le sélectionneur. Ça fait quinze ans que je l’entends et que je vois systématiquement des joueurs ne pas mieux jouer l’année d’après. »

Après cette pique, Vincent Collet a précisé : « Depuis quelques années maintenant, Rudy est un de nos leaders. On a besoin de lui et je pense que lui a besoin de l’équipe de France aussi pour pouvoir faire la meilleure saison possible l’an prochain. Il a le temps de s’occuper de lui, de se reposer pendant trois mois et d’être avec nous le 28 juillet pour la préparation ». Après tout, faute de Joel Embiid, une raquette composée de Rudy Gobert et de Victor Wembanyama aura déjà belle allure en Indonésie.