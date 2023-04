Trop de trash talking tue le trash talking ? Les Memphis Grizzlies auront de très longues vacances pour se poser la question, après leur surprenante élimination (2-4) dès le premier tour des play-off NBA contre les Los Angeles Lakers. Solide deuxième de la saison régulière dans la conférence Ouest, dans le sillage de leur star Ja Morant, les « Grizz » sont devenus ces derniers mois la franchise la plus agaçante de toute la Ligue, en raison notamment de leur arrogance. Dès le mois de décembre, le fantasque Ja Morant lâchait sa punchline « I’m fine in the West », impliquant que les choses sérieuses ne commenceraient dans son esprit qu’en finale NBA contre le vainqueur à l’est.





The Lakers DYNAMIC DUO leads them to the Conference Semis ✨✨



AD: 16 points, 14 boards, 5 blocks

The Lakers DYNAMIC DUO leads them to the Conference Semis ✨✨

AD: 16 points, 14 boards, 5 blocks

LeBron: 22 points, 6 boards pic.twitter.com/DgDvLrAR2H — NBA (@NBA) April 29, 2023



Ce n’était quasiment rien en comparaison des déclarations répétées de son coéquipier Dillon Brooks. Interrogé sur son duel avec LeBron James (38 ans), lors du premier tour des play-off contre des Lakers seulement 7es, l’ailier de Memphis lâchait après le deuxième match de la série un sanglant « Je m’en fous, il est vieux ». Avant d’enchaîner ce jour-là, avec chaîne clinquante et lunettes de soleil dans le vestiaire : « Je ne respecte personne tant qu’on ne me colle pas 40 points ».

Un LeBron James royal pour boucler la série

Depuis ses déclarations fracassantes, Dillon Brooks a enchaîné quatre matchs catastrophiques, dont trois défaites, avec 9 points de moyenne (et 28 % aux tirs !), une expulsion pour une manchette dans les parties intimes de LeBron James, et une défense régulièrement cata dans le money time face au meilleur marqueur de l’histoire de la NBA.









Après avoir été en galère sur son adresse lors des matchs 4 et 5, « King » James a d’ailleurs été royal pour boucler la série vendredi, avec 22 points (à 9/13), 6 passes décisives et 5 rebonds. Cherry on the cake, Dillon Brooks a eu droit à ses 40 pions d’écart (125-85) à L.A., et s’est débrouillé pour filer au plus vite, afin d’éviter tout média. Assumer le trash talking, c’est un métier.