Vincent Collet rêve-t-il parfois de pouvoir associer dans la raquette Victor Wembanyama, Rudy Gobert et Joel Embiid, lors de la prochaine Coupe du monde (du 25 août au 10 septembre) en Argentine ? Cette triplette que nous envierait même la sélection américaine reste encore très hypothétique. Et ce surtout car deux mois après avoir obtenu la nationalité française, en juillet dernier, Joel Embiid a également acquis un passeport américain.

Difficile donc de savoir sous quel maillot la star camerounaise des Sixers envisage sa carrière internationale. Le deuxième meilleur marqueur de la NBA (33,4 points en moyenne par match) a été interrogé par L’Equipe sur cette épineuse question, mercredi soir à Philadelphie.





« Ça dépendra de mon corps aussi »

« Là, je suis uniquement concentré sur cette saison NBA, car on a une bonne opportunité d’être champion avec les Sixers, indique l’intéressé. Je veux que ma tête soit à 100 % ici. Après, au niveau international, c’est une bonne chose que j’ai acquis la nationalité française. On prendra la décision après la fin de la saison. »

Au sujet de la Coupe du monde 2023 à proprement parler, l’intérieur de 28 ans (et 2,13 m) n’est pas tout à fait certain d’en être : « Je ne sais pas ce qu’il va se passer d’ici là, car si je gagne en NBA, je peux être tellement fatigué derrière… Donc ça dépendra de mon corps aussi ». Ça fait quand même pas mal d’incertitudes, et à la place de Vincent Collet, on ne miserait pas trop sur la présence de « Jojo » Embiid avec les Bleus en Argentine.