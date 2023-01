NBA Paris Game EN DIRECT : Quelle semaine pour Derrick Jones JR, entre une demande en mariage dans un resto parisien et un alley-oop de folie (39-50)…

Actualiser

16e : Olalala l’action du match pour les Bulls ! A hurler avec l’accent de Mister George of course. Alley-oop sublime de ce bon vieux Goran Dragic, et Derrick Jones JR, qui a tout juste effectué sa demande en mariage dans un resto parisien (quel lover), écrabouille le tout (35-45).

Congrats to @TheRea1DJones on his engagement in Paris today 💍🇫🇷pic.twitter.com/9naWuWUfmh — UNINTERRUPTED (@uninterrupted) January 18, 2023





16e : Et une petite sucrerie pour DeMar C’était en premier quart-temps, et ça a bien enflammé les foules.

DeMar makes the Paris crowd stand up early!@DeMar_DeRozan | @NBCSChicago pic.twitter.com/6jLs1cdjrp — Chicago Bulls (@chicagobulls) January 19, 2023





15e : Gros dunk du rookie des Pistons Jalen Duren Detroit reste accroché grâce à une sacrée envolée sur ce coup de Jalen Duren (31-37).

12e : Quatre anciens Français de la NBA ovationnés Joakim Noah fait quand même bien triper avec sa tenue. On a ensuite le plaisir de revoir Mike Pietrus, Ronny Turiaf, puis une immense ovation pour TP.

12e : Fin du premier quart-temps 24-31 pour les Bulls, globalement dominateurs d’un bout à l’autre jusque-là.

11e : « MVP, MVP, MVP » ce DeRozan ? Excellent rituel bien marqué NBA lorsque les stars sont aux lancers. Pas mal de fans lâchent donc des « MVP, MVP, MVP » pour réclamer le titre de meilleur joueur de la saison pour DeMar DeRozan. Comment vous dire les gars, il y a environ 17 candidats avant lui.

9e : Voilà Chicago qui creuse à nouveau un peu l’écart, jusqu’à la réaction du bondissant Hamidou Diallo, auteur d’un joli dunk (16-21).

7e : « The next big thing » est bien dans la place ! Hello « Wemby » ! Et on me glisse dans l'oreillette que le podcast (inégalable) Zone Mixte lui sera consacré demain. A découvrir sur toutes les plateformes habituelles les gens.

🇫🇷 @vicw_32 in the building for #NBAParis! pic.twitter.com/PkKxp801xA — NBA (@NBA) January 19, 2023





6e : Ahahah marché contre DeMar DeRozan On nous a mentis, ce sont des arbitres d'Euroligue en fait. A noter que le précédent marché dans l'histoire de la NBA était signé Bill Russell (12-17).

4e : Quel caviar de notre Killian ! Excellent service pour Isiah Stewart, et Detroit revient dans le coup (6-9). Chaque sport a son Kilian/Kylian/Killian dominant, qu’on se le dise, et avec trois orthographes différents, c’est propre.

3e : Déjà un temps mort pour des Pistons à la peine On comprend d’emblée pourquoi Detroit souffre cette saison. Leur défense est vite éclatée par des Bulls bien rentrés dans leur match (2-9) avec un joli numéro de DeMar DeRozan pour le premier petit break de la soirée.

1re : Vucevic déjà chaud ! Les Bulls prennent les devants d’emblée (0-4) grâce à leur intérieur monténégrin (et remarquable francophile) Nikola Vucevic.

21h11 : Ça y est, c’est parti avec du retard m’sieurs dames !

21h10 : TP rend hommage à Joakim Noah Tony Parker est invité sur le parquet et lâche du « Love you » à Joakim Noah, son vieux pote de l’équipe de France. Il n’oublie pas non plus Killian Hayes en lui lançant un « Fais un gros match Killian ». En bon dirigeant du basket, TP n’oublie pas de remercier Adam Silver, le patron de la NBA « pour sa confiance en faveur de la France ». Car oui, nous sommes le seul pays européen à accueillir un match NBA cette saison. Et l’an prochain, on devrait y avoir droit aussi.

21h08 : Superbe ovation pour Killian Hayes Notre petit Français a eu droit à des applaudissements fournis. Il était le premier nommé dans le cinq majeur.

21h05 : Les présentations des équipes déchirent On est vraiment en plein dans ce qu’on pouvait voir en se levant la nuit ados (comment ça on est vieux ?), devant le tandem Michael Jordan-George Eddy. Les Bulls ont aussi droit à une grosse présentation, comme s’ils jouaient à domicile.

We're ready to light it up in Paris. pic.twitter.com/jXHhl87AmX — Chicago Bulls (@chicagobulls) January 19, 2023





21h : Bien cocasse, le speaker s'arrache en hurlant du « the Chicago Bulls against youuuuuuuuuur Detroit Pistons ». Il se fait gentiment huer par la salle, clairement acquise à la cause du taureau.

20h55 : Après avoir eu droit aux mascottes et à des bons petits dunkeurs (avec trampolines), le protocole d’avant-match à la cainri s’accélère. Les joueurs s’échauffent et on va avoir droit aux présentations d’avant-match.

20h50 : Un peu de lecture, cette fois sur les Pistons Alors, tanking or not tanking ? On vous a à l’œil les gars, hein !

20h45 : Detroit est officiellement à domicile ce soir. Ça n’a pas immensément de sens me direz-vous (et vous aurez raison), mais résultat, le DJ est de Detroit et balance du (bon) son 100 % from Motor City of coursely.

20h40 : Ambiance bien sympa ma foi : quand on fait le tour du parquet, on peut tomber sur un Joakim Noah, des fans de NBA venus de Pologne et d'Israël, on a aussi vu des joueurs des Bulls qui potassaient avec un assistant des consignes tactiques sur les Pistons à 2h du coup d'envoi. : Ambiance bien sympa ma foi : quand on fait le tour du parquet, on peut tomber sur un Joakim Noah, des fans de NBA venus de Pologne et d'Israël, on a aussi vu des joueurs des Bulls qui potassaient avec un assistant des consignes tactiques sur les Pistons à 2h du coup d'envoi.

A 2h du coup d'envoi de #NBAParisGame, ça bosse encore la tactique côté Bulls @bullsfr @20Minutes pic.twitter.com/kNbIpx8g64 — Jérémy Laugier (@JeremyLaugier) January 19, 2023





20h35 : Vache, on vient de capter que les 14.700 billets pour ce match, qui sont partis en un claquement de doigts, s’étaient vendus entre 80… et 1.800 euros pour le package avec accès aux entraînements des équipes. On vient d’échanger avec plusieurs fans NBA qui nous rappellent que les tarifs commencent autour des 10 dollars dans beaucoup de salles aux Etats-Unis. Et ouais, la rareté a un coût !

20h30 : Welcoooooooome guys ! Bienvenue à Bercy où l’Arena commence à être suuuuuuuuurblindée. On a vraiment l’impression d’avoir traversé l’Atlantique, vu les tailles des verres de coca et tous ces « jerseys » des Pistons et surtout Bulls de partout.

11h05 : Un peu de lecture avant ce soir, ça vous dit ? Sur la fascination autour des Bulls, trois décennies après leur âge d’or Pour les amateurs de la série The Last Dance, on a notamment pu s’entretenir avec le journaliste de Chicago Sam Smith, auteur de Jordan Rules, mercredi au Palais des sports Marcel-Cerdan de Levallois.

