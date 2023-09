On aura bien droit comme prévu à « un choc NBA » dimanche entre les Etats-Unis et le Canada. Sauf qu’il s’agira simplement du match pour la troisième place, en marge de la grande finale de la Coupe du monde de basket entre l’Allemagne et la Serbie. Car 48 ans après le mythique combat entre Mohamed Ali et Joe Frazier, on a assisté ce vendredi à un nouveau sacré « Thriller in Manilla ». Il était déjà très étonnant de voir la sélection serbe, privée de son leader Nikola Jokic, éliminer le Canada d’un Shai Gilgeous-Alexander en fusion depuis le début de la compétition (95-86).

Mais que dire de la deuxième demie aux Philippines, et de l’exploit allemand contre Team USA, quadruple champion olympique en titre (113-111) ? Portée par un superbe collectif et un troisième quart-temps de feu (35-24), la bande à Dennis Schröder (17 points) a obtenu une retentissante qualification. Non sans s’être fait peur dans les dernières secondes, après avoir dilapidé une avance de 12 points (à cinq minutes de la fin) face au tandem Anthony Edwards-Austin Reaves (44 points à eux deux).

La Serbie avait échoué dès les 8es de finale de l’Eurobasket 2022

Si la défaite au deuxième tour contre la Lituanie (104-110) avait été sans conséquence, celle-ci a valeur de gigantesque claque pour l’effectif 100 % NBA rassemblé autour du coach des Warriors Steve Kerr. Car mine de rien, quatre ans après une ignoble 7e place au précédent Mondial (et un couac contre nos Bleus en quarts), Team USA montre qu’elle n’a plus du tout de marge sur la scène mondiale, pour peu qu’elle ne puisse pas compter sur ses superstars et sur ses (rares) intérieurs dominants.

Même des joueurs vraiment référencés dans la Ligue (contrairement à 2019) comme Anthony Edwards, Mikal Bridges, Tyrese Haliburton ou Paolo Banchero ne suffisent plus. Et le basket européen s’offre le luxe de truster une finale mondiale... avec deux équipes ayant échoué en demies (Allemagne), et même en huitièmes de finale (Serbie) de l’Euro 2022.