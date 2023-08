Nicolas Batum, ailier et capitaine de l’équipe de France, a estimé qu’une « grosse remise en question » était « nécessaire » après la défaite contre la Lettonie à Jakarta dimanche (88-86), synonyme d’élimination du Mondial pour des Bleus candidats annoncés au titre.

« C’est une grosse déception. On a craqué mentalement, on a craqué physiquement, on n’a pas été ensemble. Ils (les Lettons, NDLR) ont fait un gros match. Il ne faut pas leur retirer ça, mais ce match caractérise ce qu’il s’est passé depuis cinq, six semaines », a-t-il dit au micro de BeIN à la fin de la rencontre, visiblement très ému.

« Il faut une remise en cause de beaucoup de personnes »

« On est une très bonne équipe, on l’a montré depuis quelques années mais on ne l’a pas montré dans cette compétition », a-t-il ajouté. « Tout le monde doit se remettre en question : coach, joueurs, fédération, (réfléchir) sur ce qui s’est passé cet été et pourquoi ça n’a pas été bon », a fustigé Batum, étonné « qu’on se prive de certains joueurs ».

« J’ai foiré ma dernière Coupe du monde, ça me fait vraiment chier », a-t-il insisté, visiblement très touché, ajoutant « avoir tout fait pour ce putain de maillot ».

« Ça fait des années qu’on met quelque chose en place. On a déconné certes, mais on pouvait être champions du monde. Il faut une remise en question de beaucoup de personnes. On a besoin de tout le monde à Paris, des meilleures conditions. (…) Il nous faut la meilleure équipe possible à Paris », a lancé Batum.

« J’en ai rien à foutre de ce qui est politique ou je sais pas quoi », s’est emporté le champion d'Europe 2013, faisant référence, sans le nommer, à la non sélection du meneur Thomas Heurtel, la FFBB interdisant aux joueurs évoluant dans le championnat russe d’être sélectionnés avec les Bleus en raison de l’invasion russe de l’Ukraine.

La non-sélection d'Heurtel, une excuse valable ?

Heurtel était de l’aventure olympique en 2021, lorsque les Bleus avaient décroché l’argent et avait pris part à la Coupe du monde 2014, conclue avec la médaille de bronze, la première au niveau planétaire. L’intérieur Vincent Poirier, non sélectionné pour ce Mondial, a renchéri sur X, anciennement Twitter. « Vous pensez (sic) punir un joueur mais vous avez puni tout un groupe… », a-t-il écrit.

Un début de polémique sur lequel Vincent Collet n’a pas voulu rebondir, préférant questionner l’état d’esprit général de l’équipe de France lors de ce Mondial : « Après la défaite de vendredi on s’attendait à une réaction et je pense qu’on l’a eue. Une vraie réaction car durant 3 quarts-temps on a bien mieux joué. Mais ça n’a pas été assez car je pense qu’on a souffert de la même chose que vendredi : notre état d’esprit n’était pas au niveau de celui de la Lettonie et je pense que ça a fait la différence dans les 2 dernières minutes. Je ne l’ai pas dit assez fort avant qu’on commence la compétition mais on ne peut pas être performants à ce niveau dans un tel concert de concurrence si on n’a pas l’humilité pour se battre ». Une claque salutaire avant les JO à la maison et l’intégration de Victor Wembanyama ?