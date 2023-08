Une Coupe du monde et des Jeux olympiques à domicile en l’espace de moins d’un an. C’est l’alléchant programme qui attend l’équipe de France de basket, avec un premier match ce vendredi contre le Canada (15h30) pour débuter la Coupe du monde 2023, qui a lieu cette année dans les îles d’Asie du Sud-Est, les Philippines, l’Indonésie et l’archipel japonais d’Okinawa.

Comme souvent à un an des Jeux olympiques, de nombreuses nations font face à une cascade de forfait. Mais pas la France, « seulement » privée de sa jeune star Victor Wembanyama, qui se concentre sur sa prochaine saison NBA, et de Frank Ntilikina, blessé. « C’est vrai qu’il y a un bel alignement pour l’équipe de France. Certains ont bien pu se reposer comme Nicolas Batum ou Nando de Colo. Avec un bon mix entre joueurs d’expérience en NBA et d’autres qui dominent en Europe », estime Bastien Fontanieu, créateur du site TrashTalk, et aux commentaires des matchs des Bleus sur France TV à partir d’un éventuel quart de finale.

La prépa de Nando De Colo 👊



💯 9 points

💪 2,1 rebonds

👀 4,4 passes

📈 8,9 d'évaluation#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #FIBAWC pic.twitter.com/o8Vk3ylCIY — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) August 24, 2023



« J’ai envie de gagner cette Coupe du monde »

A un groupe quasiment au complet, s’ajoute l’expérience emmagasinée depuis plusieurs années par les Bleus, avec des médailles lors des trois dernières grandes compétitions : le bronze au Mondial 2019, l’argent aux JO de Tokyo 2021 et au dernier Euro, en 2022. Reste désormais à glaner l’or pour s’affirmer encore plus comme un favori en vue des Jeux olympiques à la maison. « Oui, j’ai envie de gagner cette Coupe du monde », n’a d’ailleurs pas caché le sélectionneur, Vincent Collet.





Mais pour succéder à l’Espagne, championne du monde 2019, les Bleus auront fort à faire. Les Américains, sans leur pléiade de stars, LeBron James, Stephen Curry ou Kevin Durant, restent « sur le papier, le plus bel effectif si on regarde joueur par joueur », selon Nicolas Batum, mais avec un vrai déficit d’expérience sur la scène Fiba. Les Espagnols sont, eux, privés de leurs deux meneurs Ricky Rubio et Lorenzo Brown. « Mais l’Espagne était déjà décimée l’année dernière à l’Euro et elle nous a explosé », rappelle Bastien Fontanieu de TrashTalk.

Attention aux outsiders

Derrière ces trois favoris, avec l’équipe de France donc, d’autres nations pourraient tirer leur épingle du jeu. A commencer par l’Australie, qui a battu les Bleus lors de leur seule défaite en matchs de préparation (74-78, dimanche à Tokyo), ou encore la Slovénie de Luka Doncic, l’une des seules superstars à disputer ce Mondial. Sans oublier l’Allemagne, voire la Serbie et la Grèce, même si le forfait acté de leur leader respectif Nikola Jokic et Giannis Antetokounmpo change tout ou presque.

Parce que le niveau du basket ne cesse de progresser à l’international. « Il suffit de voir que les talents purs de ces dernières saisons ne sont plus américains », souligne Bastien Fontanieu. Il faut aussi regarder du côté des adversaires des Bleus. Avec un premier groupe relevé, composé du Liban (l’équipe la plus faible), de la Lettonie sans sa star Kristaps Porzingis et surtout du Canada. Champion NBA avec les Nuggets, Jamal Murray a été contraint de déclarer forfait lui aussi. Mais cette équipe pourra compter sur Shai Gilgeous-Alexander, seul joueur avec Doncic figurant dans le top 10 des meilleurs marqueurs de la dernière saison en NBA, et présent pour ce Mondial 2023.

C’est un tirage compliqué pour les Bleus, estime Jacques Monclar, consultant pour beIN SPORTS, qui diffusera l’ensemble du Mondial. Le Canada est une grosse équipe, encore un peu verte et sans trop d’expérience, mais avec des joueurs de très haut niveau. Gilgeous-Alexander, mais aussi RJ Barrett. Et ils ont David Blatt comme consultant, qui est une référence Fiba, champion d’Europe avec la Russie en 2007 et vainqueur de l’Euroligue avec le Maccabi Tel-Aviv. Donc le Canada c’est un gros os. »

Premier tour déterminant pour les Bleus

Pour le consultant, le premier tour sera décisif pour le reste de la compétition des Bleus. « S’ils sortent de la poule [il faudra pour cela finir dans les deux premiers], je ne vois pas pourquoi ils n’iraient pas au bout, explique-t-il. L’entame est très importante, mais pourquoi pas viser le titre ? Ça permettrait aux Bleus d’arriver dans les meilleures dispositions l’année prochaine aux JO, même si tu gagnes avec de l’expérience plus qu’avec ton histoire. »

Une compétition « charnière » avant « l’objectif majeur » des Jeux olympiques de Paris 2024 selon Jacques Monclar, tandis que Bastien Fontanieu s’enflamme à l’idée des prochaines échéances des Bleus : « La France a douze mois pour écrire sa plus belle histoire, et c’est maintenant. »