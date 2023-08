C’est un immense coup dur pour la sélection espagnole, tenante du titre. La star Ricky Rubio ne participera pas à la Coupe du monde qui se dispute aux Philippines, au Japon et en Indonésie, du 25 août au 10 septembre. La fédération (FEB) lui a apporté son soutien et a publié ce samedi un communiqué qui retranscrit les paroles du meneur de Cleveland, MVP de la dernière édition, en 2019.

🚨 OFICIAL | Comunicado de @rickyrubio9.#LaFamilia #SomosEquipo — Baloncesto España (@BaloncestoESP) August 5, 2023



« J’ai décidé d’arrêter mon activité professionnelle pour soigner ma santé mentale », écrit notamment le médaillé d’argent aux JO 2008, champion d’Europe en 2011 et 2013. « Je demanderais que l’on respecte ma vie privée pour pouvoir affronter cette période et pouvoir donner plus d’informations lorsque ce sera le moment. »

Rubio (32 ans) avait déjà raté l’Euro 2022 à cause d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche. Il avait alors été remplacé par l’Américain naturalisé Lorenzo Brown, décisif dans la conquête du titre, aux dépens (pour changer…) de la France en finale (88-76). Mais Brown, blessé, est également forfait pour ce Mondial…