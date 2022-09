France-Espagne EN DIRECT: Les Bleus aux fraises pour le moment... Suivez la finale de l'Eurobasket en live

Le chemin a été chaotique, mais l'équipe de France de basket est bien là où elle avait promis d'être il y a deux semaines: en finale de cet Eurobasket 2022. Miraculés contre la Turquie en 8e et l'Italie en quart, elle a retrouvé sa défense de fer et son allant offensif vendredi pour boulotter les Polonais en demie. Mais tout est remis à zéro aujourd'hui, avec cette finale à jouer face aux éternels rivaux espagnols. Ce ne sont plus les mêmes générations de chaque côté, mais cette confrontation reste un match à part, un must quand on cause basket. Pour les Bleus, ce serait encore plus beau d'aller chercher le deuxième Euro de leur histoire contre ces satanés voisins...

>> On se donne rendez-vous ici-même un peu après 20h00 pour s'échauffer comme il se doit avant le départ de cette grande finale...